In Grimma rollt Colorado-Tanne an

Grimma

Bei Regenschauern rollte am Mittwoch der der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Grimmaer Markt an. Er stammt von einem Spender aus Altenhain, ist 13 Meter hoch und eine formschöne Coloradotanne. Damit ist der erste sichtbare Vorbote für die Adventszeit in der Muldestadt eingetroffen. Mit Unterstützung von Feuerwehr und Transportunternehmen Lehne wurde das Vorhaben realisiert. Mitarbeiter vom Stadtbauhof verankerten den Nadelbaum im Zentrum des Marktplatzes. Der Grimmaer Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr vom 29. November bis 15. Dezember statt.

Das Programm für den vorweihnachtlichen Trubel steht bereits. Das 16-seitige Heft liegt kostenfrei zum Mitnehmen in der Tourist-Information am Markt 23 sowie in verschiedenen Geschäften und in den Bürgerbüros aus. Informationen, Tipps und über 100 Termine wie die Feuershow-Eröffnung am 29. November, die Weihnachtsmann-Sprechstunden und die tägliche Wichtelwerkstatt sind in der Broschüre zusammengefasst, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das Programmheft steht auch im Internet unter www.grimma.de/weihnachtsmarkt zur Verfügung.

Von LVZ