In Grimma und Borna: Maskiert zum Einkaufen

Grimma/Borna

Grimmas Einkaufsmeile Lange Straße und der Marktplatz wirken zur besten Einkaufszeit verlassener als sonst üblich. Etliche Verkaufseinrichtungen haben noch geschlossen. Die geöffneten hingegen werden spärlich besucht. Zuweilen begegnet man Menschen mit Schutzmasken oder Tüchern vor dem Gesicht, die schnell in das eine oder andere Geschäft huschen. Wie ertragen Verkäufer und Kunden die seit dem 20. April in Sachsen geltende Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz?

Andrea Elsner kauft auf dem Grimmaer Markt bei Peter Lindner ein. Quelle: René Beuckert

Maske gibt Gefühl von Sicherheit

Auf dem Marktplatz hat Peter Lindner (61) seinen Stand mit frischen Blumen, Obst und Gemüse aufgebaut. Immer wenn ein Kunde sich seinem Stand nähert, nimmt er die Maske vors Gesicht und hält gebührenden Abstand zu ihm. „Es ist nicht leicht, mit einem Tuch vor dem Gesicht deutlich zu sprechen.“

Ob die Maskenpflicht sinnvoll ist, vermag Lindner nicht zu sagen, schließlich sei es eine Verordnung, die er erfüllen müsse. „Seit der Corona-Krise kommen weniger Leute zum Einkaufen in die Innenstadt“, stellt Peter Lindner fest. Um so mehr freut er sich, dass ihm die Kunden treu geblieben sind. Kundin Andrea Elsner achtet penibel darauf, dass sie zum Einkaufen die Maske trägt, so wie es gefordert wird. „Es gibt mir ein Gefühl der Sicherheit, zumal ich jemanden kenne, der an Corona verstorben ist“, meint sie.

Maria Erdmann berät vor ihrem Blumenladen Renate Abu Shakra. Quelle: René Beuckert

Kritik an Zeitpunkt zur Einführung der Maskenpflicht

Vor dem Blumenladen in der Langen Straße berät Maria Erdmann (36) eine Kundin. „Für meine Kunden und mich ist es schwierig, durch das Mundtuch zu kommunizieren. Ich füge mich zwar der Verordnung, doch einen Sinn darin sehe ich nicht“, sagt sie und begründet das auch: „Als die so genannte Coronakurve vom höchsten Wert absank und sogar wochenlang unter der Zahl eins blieb und kein nennenswerter Wiederanstieg zu verzeichnen war, kam der Mundtuchbeschluss. Es verwundert mich schon, dass dennoch darauf gedrungen wird.“ Kundin Renate Abu Shakra verfügt zwar über mehrere selbst genähte Mundtücher, doch die sind schnell nass. „Wir sind ein Vier-Personen-Haushalt. Wenn alle ihre Tücher benutzen und diese mehrmals wechseln, kommt eine Menge zum Waschen zusammen“, erklärt sie.

Das Obst und Gemüsegeschäft der Familie Nguyen am Markt 20 wird rege besucht. „Es ist schon eine Last, den ganzen Tag mit dem Tuch vor Nase und Mund die Kunden zu bedienen. Besonders die älteren Kunden haben Not, darunter Luft zu bekommen. Dennoch tragen auch diese tapfer ihr Mundtuch beim Einkaufen“, hat Thi Dong Nguyen (54) beobachtet.

Was ungewohnt war, ist jetzt normal

Nicht anders sieht es in Borna aus. Thomas Steinhäuser (64) vom Getränkebasar Steinhäuser, sagt: „Angenehm ist so ein Mundschutz nicht, aber er ist nun mal notwendig. Meine Kunden schützen mich, und ich schütze sie, so einfach ist das. Ein Teil von ihnen kommt leider nur mit einem Schal vor dem Gesicht zu mir, doch das ist völlig nutzlos.“

Auch Mario Junghans (44), Uhren und Schmuck Lorenz, hat sich mit der Maskenpflicht arrangiert: „Am Anfang war es noch etwas ungewohnt, aber mittlerweile ist so eine Maske ganz normal. Nur wenn ich in der Werkstatt meine Brille tragen muss, geht so ein Mundschutz überhaupt nicht. Glücklicherweise haben wir von Frau Flach genug Masken bekommen.“

Von René Beuckert / Bert Endruszeit