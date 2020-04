In Grimma wächst eine Schlange aus bunt bemalten Steinen

Grimma

Eine ganz, ganz lange Schlange aus bunt bemalten Steinen soll es werden. Das Gebilde ringelt sich auf der Stadtwald-Seite auf dem Porphyr-Sims der Grimmaer Pöppelmannbrücke. Initiatorin Ines Peschel ist sehr gespannt, welche Dimension es über Ostern hinweg annimmt.

Kreative Gedanken beim Gespräch

Die 54-jährige Grimmaern arbeitet im Naunhofer Behindertenheim als Heilerzieherin, ist aber momentan krank geschrieben und sucht Beschäftigung. Ihre Tochter und der dreijährige Enkel Klaus leben in Radefeld und sind wegen der Corona-Beschränkungen auch an die Wohnung gefesselt, die Strahlenschutz-Ingenieurin arbeitet im Homeoffice. „Bei den Gesprächen per Skype und Whatsapp entstehen kreative Gedanken“, erzählt Ines Peschel, wie sie auf die Idee mit der Schlange kam. Viele Mütter, die derzeit mit ihren Kindern zu Hause sitzen, suchten nach Beschäftigung für die Kleinen.

Eine ganz einfaches Spiel

Warum nicht beim Spazieren gehen einen kleinen Stein aufsammeln, ihn zu Hause bemalen, und am nächsten Tag an exponierter Stelle ablegen? Das dachte sich Ines Peschel und platzierte am Montag die ersten Steine auf der Fußgängerbrücke. Ein Zettel fordert auf, sie liegen zu lassen und neue, hübsch bemalte Steine hinzu zu fügen. „Mal sehen, wie lang die Schlange über Ostern wird?“, formulierte die 54-Jährige.

Bunte Steine gewünscht. Quelle: Ines Peschel

Rasch wuchsen dem steinernen Tier Glieder. Am Mittwoch waren es schon etwa 30. Manche Steine haben Gesichter, manche sind mit Glitzer versehen, manche gleichen bunten Ostereiern. „Es sind richtige Kunstwerke dabei“, freut sich die Grimmaerin – und ärgert sich zugleich, dass einige Steine bereits entwendet wurden. Finger weg!

Von Frank Prenzel