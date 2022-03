In Grimma werden 2300 Personen befragt – Interviewer gesucht für Zensus

Grimma

Im Jahr 2022 findet in Deutschland der Zensus – auch bekannt als Volkszählung – statt. Ermittelt wird, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Neben ergänzenden Daten zur Demografie, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht oder Staatsbürgerschaft, werden allgemeine Angaben zur Wohn- und Wohnraumsituation in Deutschland erfasst.

In der Stadt Grimma einschließlich aller Ortsteile werden etwa 2300 Personen befragt. Dafür sucht die Erhebungsstelle Leipzig noch Interviewerinnen und Interviewer. 20 bis 25 Erhebungsbeauftragte werden benötigt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Grimma.

Jeder Beauftragte befragt etwa 100 Menschen

In einem kurzen persönlichen Interview würden zufällig ausgewählte Haushalte – etwa zehn Prozent der Bevölkerung – und alle Bewohnerinnen und Bewohner von Wohnheimen zu allgemeinen Themenbereichen ihrer Lebenssituation befragt. Durch ein mathematisches Zufallsverfahren werden die Anschriften ausgewählt, an denen die Befragung durchführen ist. Alle dort wohnenden Personen müssen befragt werden. Es ist vorgesehen, dass ein Erhebungsbeauftragter etwa 100 Personen befragt.

Hinsichtlich der Befragung erhalten die Freiwilligen im April Schulungen und werden auf die Aufgaben mit entsprechenden Unterlagen vorbereitet. Die Arbeitszeit ist flexibel. Je nach Aufwand wird eine Entschädigung von durchschnittlich 450 Euro gezahlt. Fahrtkosten werden unabhängig davon erstattet. Aufgrund des ungewissen Pandemieverlaufs wurde ein Hygienekonzept für die Befragungen erarbeitet.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Manche Berufe schließen Interview-Tätigkeit aus

Für die Bereitschaftserklärung kann das Formular auf der Internetseite der Erhebungsstelle Leipzig genutzt werden: www.leipzig.de/zensus. Eine Kontaktaufnahme zur Erhebungsstelle ist auch per E-Mail (zensus@leipzig.de) oder telefonisch (0341/1232874) möglich. Erhebungsbeauftragte müssen volljährig sein. Personen, die in folgenden Bereichen tätig sind, dürfen gemäß Verwaltungsvorschrift des Statistischen Landesamtes zum Zensusausführungsgesetz nicht als Erhebungsbeauftragte tätig sein: Polizeivollzugsdienst, Steueramt, Einwohnermeldeamt, Jugendamt, Sozialamt, Bauamt, Bundesagentur für Arbeit, Ausländerbehörde.

Für den Zensus 2022 wurden in Sachsen 48 Erhebungsstellen eingerichtet. Für die Befragungen in der Stadt Grimma ist die Erhebungsstelle Leipzig zuständig. 

Von LVZ