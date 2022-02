In Grimmaer Gymnasium sprudelt eine Quelle

Grimma

Wiebke aus der Klasse 7/1 füllt sich ihre Flasche am neuen Trinkbrunnen im Seume-Haus. Gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen Helene und Yara sowie Schulsozialarbeiterin Kerstin Wenzel haben sie kürzlich offiziell die neue Wasserquelle im Gebäude des Grimmaer Gymnasiums „St. Augustin“ in der Colditzer Straße eingeweiht. Der Brunnen ist Ergebnis eines Projektes, das Demokratie im Schulalltag erlebbar gemacht hat.

Deine Idee? Deine Schule. Deine Entscheidung!

Im vergangenen Schuljahr ging es in die zweite Runde des Projektes „Deine Idee? Deine Schule. Deine Entscheidung!“ am Gymnasium der Muldestadt. „In einem demokratischen Prozess entschieden unsere Schülerinnen und Schüler, welche Verwendung die von der sächsischen Jugendstiftung zur Verfügung gestellten 1500 Euro finden sollten“, erläutert Kerstin Wenzel, die Schulsozialarbeiterin vom Caritasverband. „Das Projekt durchläuft verschiedene Phasen in einem Schuljahr, bis ein Ergebnis feststeht.“

Der neue Trinkbrunnen am Grimmaer Gymnasium. Quelle: Thomas Kube

Langer Prozess bis zur Stimmabgabe

Als erstes werden aus der Schülerschaft Ideen eingereicht. Danach werden sie durch Steuergruppen, Schulleitung, städtische Schulverwaltung und Projektleitung der sächsischen Jugendstiftung gesichtet und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Erst dann steht fest, welche Vorschläge tatsächlich aktiv durch die ideengebenden Schüler beworben werden können. Die Plakate im Schulhaus und auf dem Hof sorgten natürlich für Gesprächsstoff im Schulalltag. Im Seume-Haus setzte sich in dieser letzten Runde ein Trinkbrunnen durch. Auf diese Idee entfielen bei einer Wahlbeteiligung von 97 Prozent exakt 119 Stimmen.

„Bedanken möchten wir uns auch bei der Stadtverwaltung Grimma, die den finanziellen Beitrag für die Anschlusskosten des Trinkbrunnens übernommen hat“, betont Kerstin Wenzel.

