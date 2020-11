In Grimmas Nordstraße brennt Bungalow aus – Bewohnerin verletzt

Grimma

Ein Bungalow in der Grimmaer Nordstraße wurde am Freitag Opfer eines Brandes. Die Eigentümerin des in Flammen stehenden Gebäudes konnte durch Rettungsdienst und Notarzt erstversorgt werden und wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Vermutlich habe sie sich beim Versuch, den Brand zu löschen, verletzt, so der Sprecher der Grimmaer Feuerwehr, Thomas Knoblich.

Information der Rettungsleitstelle: Unklare Feuerentwicklung

„Unklare Feuerentwicklung.“ Mit dieser Information der Leitstelle wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimma frühmorgens aus den Betten geholt. Der Alarm rief sie gegen 4.40 Uhr in die Nordstraße am Rappenberg. „Bei der Anfahrt war der Feuerschein schon von weitem zu erkennen“, so Knoblich. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer habe der Bungalow bereits in vollem Ausmaß gebrannt. „Durch taktisches Vorgehen der Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass die Flammen auch einen unmittelbar angrenzenden Bungalow zerstören.“

In der Grimmaer Nordstraße brannte ein Bungalow aus. Quelle: Feuerwehr Grimma

Mit der Nachbereitung am Brandherd und der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft dauerte der Einsatz der Feuerwehrleute bis gegen 11 Uhr. Warum es zu dem Feuer kam, blieb am Wochenende offen. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Weitere Einsätze der Grimmaer Feuerwehr am Wochenende

Zu einem weiteren Einsatz am Freitag wurden die Feuerwehren Grimma, Hohnstädt und Großbardau nach Grimma-Süd gerufen. Bei der Alarmierung hieß es, in einem Haus sei Brandgeruch wahrgenommen worden. Ein Feuer fanden die Kameraden nicht vor, dafür starken Geruch. „Mit großer Sicherheit kam dieser von einem Elektroherd“, informierte der Pressesprecher. Der Herd sei vorsorglich aus der Wohnung entfernt und und der Eingang druckbelüftet worden.

Am Samstagvormittag rückte die Feuerwehr Grimma aus, um eine Ölspur zu beseitigen. Sie zog sich in Grimma von der Colditzer bis in die Leipziger Straße. Am Nachmittag folgte ein weiterer Einsatz, als die Kameraden eine Tür öffnen mussten. Die ältere Person der Wohnung war gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig zur Tür.

