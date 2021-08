In Klinga spielt jetzt das Theater

Parthenstein/Klinga

Großes Theater im kleinen Ort, große Weltliteratur auf kleiner Bühne – Schauspielfans finden jetzt ein neues Mekka in Klinga. Mehrmals im Monat pilgern sie zum Gasthof, dessen Wirtsleute meist selbst auf den Brettern stehen, die die Welt bedeuten. So auch am Sonnabend, als sie eine Schnellfassung von Goethes „Faust“ gaben.

Erst ein Schnitzel im Biergarten, dann hinter zum Freisitz am Dorfteich. Die Kulisse besteht lediglich aus schwarzen Tüchern. Daniela und Günther Frese treten in der Kleidung vors Publikum, in der sie gerade noch ihre Gäste bedient haben. Ob Mephisto, Gott, Faust oder Gretchen, sie werden je nach Rolle fortan nur minimal ihr Outfit ändern. Das Publikum kann folgen, denn die da mimen, verstehen ihr Fach.

Kulturschule in Weimar gegründet

In Leipzig betreiben sie die private Kulturschule, die Kinder und Jugendliche mehr für Bühnenstücke interessieren möchte. 1999 hat sie Daniela Frese in Weimar gegründet, die zuvor an mehreren Theatern gearbeitet hatte, unter anderem in Kassel. Dort gastierten Darsteller mitunter in kleiner Besetzung in Schulen mit der Absicht, mehr junge Leute fürs Theater zu begeistern. „Mir kam der Gedanke, so etwas selber aufzuziehen“, sagt Frese.

Umzug nach Leipzig

Von Anfang an führte sie Regie, trat aber auch selber auf. 2004 zog sie mit ihrer Kulturschule ins soziokulturelle Zentrum Budde-Haus umzog, an der Lützowstraße in Leipzig gelegen. Das Konzept funktionierte, Schauspiel in die Schulen zu bringen, um diesen die aufwendige Organisation eines Theatertages abzunehmen. Mit über 1200 Bildungsstätten in ganz Deutschland arbeiten sie zusammen.

Vielfältige Stücke im Repertoire

Acht freiberufliche Akteure bieten Gegenwartsstücke zu aktuellen Problemen wie Mobbing, Drogen- und Alkoholmissbrauch, zu den historischen Personen Claus Schenk Graf von Stauffenberg und Anne Frank, aber auch Klassiker an, die speziell für Schüler bearbeitet wurden. So auch den „Faust“, der eigentlich viereinhalb Stunden dauert, den die Freses aber auf 90 Minuten komprimieren.

Ernster Stoff mit heiterer Note

Auf der Klingaer Bühne halten sie sich nahe am Original, konzentrieren sich aber auf das Wesentliche. „Da steh’ ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor!“, klagt Günther Frese – wohlwissend, dass die Besucher die berühmtesten Zitate hören wollen. Hin und wieder verstrickt er sich mit seiner Partnerin in Nebenhandlungen, die mit Goethes Werk rein gar nichts zu tun haben. Das lockert auf, verleiht dem ernsten Stoff eine komödiantische Note, ohne kitschig zu wirken.

Mit dem Rücken zum Dorfteich: Das Publikum amüsierte sich bei der Schnellfassung von Goethes "Faust" im Klingaer Gasthof. Quelle: Frank Pfeifer

Hund führt zum Gasthof

Zum Gasthof kamen die beiden, wie die Frau zum Hund. Als durch Corona sämtliche Aufträge von Schulen wegbrachen und Daniela Frese am Verzweifeln war, suchte sie nach einem neuen Standbein. Nebenher wollte sie sich einen vierten Hund anschaffen und suchte ein Grundstück im Grünen. Als in den Ebay-Kleinanzeigen der gerade freigewordene Gasthof Klinga angeboten wurde, entwickelte sich die Idee, beides miteinander zu verbinden.

Beim Umbau entsteht Bühne

Im März pachteten die Freses ihn, noch im Lockdown. Sie bauten schon vieles um, damit er drinnen heller wirkt. In einem kleinen Laden bieten sie edle Tropfen vom Colditzer Weinhaus Till, andere Getränke und all jenes an, was der Klingaer beim Großeinkauf vergessen haben könnte. Für größere Veranstaltungen wollen sie den Saal herrichten, der immer noch wie tief zu DDR-Zeiten aussieht. Und fürs kleinere Publikum entstand die Bühne im Freien.

Nächste Aufführungen:

20. August, 19.30 Uhr, „Jack, the Tramp“ mit dem kanadischen Pantomimen Julian Nort

21. August, 16.30 Uhr, „Rumpelstilzchen“ (Kindervorstellung)

27. und 28. August, jeweils 19.30 Uhr, „Faust“

28. August, 16.30 Uhr, „Für immer Freunde“ (Kindervorstellung)

Reservierungen per E-Mail an kulturschuleleipzig@googlemail.com oder unter Telefon 0176/98 50 06 90

