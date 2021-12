In Mutzschen klettert im neuen Jahr der Abwasserpreis

Grimma/Mutzschen

Für jene Einwohner von Mutzschen, die ihr Abwasser in einer der drei Gruppenkläranlagen entsorgen, wird die Schmutzwasserbeseitigung mit Beginn des neuen Jahres etwas teuer. Der Preis je Kubikmeter steigt um 27 Cent auf 2,70 Euro je Kubikmeter. Das Grundentgelt von monatlich 22 Euro pro Wohneinheit bleibt unverändert. Für die in den nächsten drei Jahren geltenden Preise gab die Verbandsversammlung des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain (VVGG) kurz vor Jahresende das grüne Licht.

Mutzschen unterliegt eigener Kalkulation

Mutzschen unterliegt im Wasserverband einem eigenen Kalkulationszeitraum. Das neue Entgelt wurde für die Jahre 2022 bis 2024 beschlossen, wobei ab 2023 bei privatrechtlicher Erhebung auch auf das Abwasser Umsatzsteuer erhoben wird. Der Verband befindet sich noch in der Diskussion, ob er ab 2023 die Abwasserpreise öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich geltend macht.

Wachsende Betriebskosten sind der Treiber

Zur September-Sitzung des Verbandes war den Mitgliedskommunen die Kalkulation für Mutzschen vorgestellt worden. Steuerberater Frank Schmidt zufolge schlagen sich vor allem die wachsenden Betriebskosten negativ nieder. Bei den Gruppenkläranlagen und Kanälen erhöhten sie sich von rund 86.000 (2019) auf etwa 104.000 Euro (2022). Es gebe aber auch positive Effekte, weil mit den 535 angeschlossenen Haushalten 37 mehr als vor drei Jahren zu verzeichnen seien und sich so die Abwassermenge erhöhe. Die Gruppenkläranlagen und Kanäle waren in Mutzschen in den Jahren 2012/13 errichtet worden. Derzeit fließt das Abwasser von 1300 Menschen in die Becken.

Die neue Kalkulation war vor der Beschlussfassung im Verband auch dem Ortschaftsrat von Mutzschen vorlegt worden. VVGG-Geschäftsführer Lutz Kunath erläuterte, dass es zur Kostenstruktur Nachfragen gab, die er schriftlich beantwortet habe.

Von Frank Prenzel