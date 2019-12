In Nerchau und Kössern entstehen kleine Eigenheim-Gebiete

Grimma/Nerchau/Kössern

In Nerchau und Kössern werden zwei kleine, private Eigenheimgebiete erschlossen. Der Stadtrat von Grimma hat jetzt dazu wichtige Beschlüsse gefasst – alle einstimmig.

Die in Leipzig ansässige Ruba Hausbau GmbH möchte in Nerchau südlich der Firma Naundorf Reisen auf einer Freifläche von 0,75 Hektar elf Baugrundstücke schaffen. Dazu hat das Kommunalparlament die Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohngebiet An der Trift“ beschlossen. Ein städtebaulicher Vertrag zwischen Stadt und Erschließungsträger soll die Übernahme der Planungskosten regeln. Kurz zuvor hatte der Stadtrat dem Verkauf eines entsprechenden Flurstücks an die Ruba Hausbau zugestimmt. Das Unternehmen, dem laut Beschlussvorlage bereits das Nachbargrundstücks gehört, erwirbt die 3200 Quadratmeter große Fläche für rund 85.000 Euro. Beide Areale sollen nun für die Häuslebauer vereint werden. Bautätigkeit soll auch bald in Kössern herrschen. Hier sollen in der Tanndorfer Straße sieben Baugrundstücke entstehen. Für die etwa ein Hektar große Fläche hat der Stadtrat ebenfalls die Aufstellung eines Bebauungsplanes auf den Weg gebracht. Mit dem Vertreter der Eigentümer der acht Flurstücke geht die Kommune einen städtebaulichen Vertrag ein, der wie in Nerchau die Übernahme der Planungskosten regelt. Schon jetzt steht fest, dass für die sieben Grundstücke nur vier Zufahrten vorgesehen sind, um den Verkehrsfluss der Tanndorfer Straße nicht zu beeinträchtigen. Das Plangebiet muss zudem aus dem Landschaftsschutzgebiet „Thümmlitzwald-Muldental“ ausgegliedert werden. Dieses Verfahren soll parallel laufen. In beiden Fällen kommt das beschleunigte Planungsverfahren zur Anwendung. Deshalb ist kein Umweltbericht notwendig.

Von Frank Prenzel