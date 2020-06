In Otterwisch werden vier Jungstörche beringt

Otterwisch

Kein großes Tamtam, nur nüchterne Erfüllung einer Aufgabe. Ganz anders als in den Jahren zuvor verlief diesmal die Beringung der Otterwischer Jungstörche. „Wegen Corona können wir uns hier keinen Massenauflauf erlauben“, sagt Klaus Döge, der sie organisierte. Lediglich ein paar Passanten, die zufällig von der Aktion mitbekommen haben, schauen am Donnerstag zu.

Das Fahrzeug mit der Hebebühne, das die Firma Elektro Lehmann aus Bad Lausick wie immer kostenlos zur Verfügung gestellt hat, lässt sich eben nicht verbergen. Steht es an der Kirche im Dorf, weiß der Kundige, was die Kirchturmuhr geschlagen hat. Naturschutzhelfer Bernd Holfter lässt sich hinauf zum Nest hieven.

Training für Feuerwehrmann

Diesmal steuert das Gerät nicht Bürgermeister Matthias Kauerauf (parteilos), sondern Sven Ludwig von der Feuerwehr. „Mir geht es darum, dass die Kameraden lernen, wie damit im Notfall umzugehen ist. Für sie ist es sozusagen ein Training“, erklärt das Gemeindeoberhaupt, das seit 2010 achtmal die Bedienung übernommen hatte.

Während sich die Plattform dem Nest langsam nähert, nimmt Frau Weißstorch Reisaus und beobachtet das Geschehen mit Abstand. Vier Junge, geschlüpft zwischen dem 15. und 21. Mai, hebt Holter vorsichtig in einen grünen Gartensack. Vom fünften, das kurz nach der Geburt gestorben war, findet sich längst keine Spur mehr.

Heutige Ringe nicht optimal

Zurück am Boden, macht sich Holfter nach einer kurzen Untersuchung der Tiere sogleich daran, ihnen die Ringe fürs Leben anzulegen. „Bis vor kurzem bestanden sie aus zwei Plastehälften, die einfach nur zusammengeklickt wurden“, sagt der 68-Jährige etwas wehmütig, denn die jetzigen aus Metall hält er für weniger optimal. Es bedarf seines handwerklichen Geschicks, die Vögel beim Zusammenpressen mit Zangen nicht zu verletzen. Und es darf keine Kante überstehen, damit es auch später nicht zu Schäden am Bein kommt. Laut Storchenvater Döge werden als Ersatz bereits andere Kunststoff-Ringe in Brandenburg erprobt. „Vielleicht kommen dann nächstes Jahr bei uns auch die neuen“, hofft er.

Oskar heißt der Jüngste

Normalerweise würden jetzt viele Otterwischer Grundschüler das Geschehen beobachten. Und es würden die Namen verkündet, die sie für die Störche ausgesucht hatten. „Das ist immer eine gute Chance, sie mit der Natur vertraut zu machen“, sagt Döge, der den diesjährigen Verzicht bedauert. Wenigstens der jüngste Storch soll seiner Meinung nach nicht unbenannt bleiben. „Er heißt jetzt Oskar, wie der Sohn eines unserer Bauern, bei dem ich immer die Kartoffeln hole“, bemerkt der 69-Jährige augenzwinkernd.

Die vier Otterwischer Jungstörche erhielten am Donnerstag ihre individuellen Ringe.

Währenddessen wagt sich Frau Adebar zurück ins Nest, ein leeres Nest. Vielleicht kennt sie das Prozedere schon, denn die Vermutung liegt nahe, dass sie und ihr Partner schon vergangenes Jahr in Otterwisch brüteten. Genau kann das aber niemand sagen, denn beide tragen keine Ringe. Um mehr über Störche zu erfahren, sind die Markierungen von Bedeutung.

Nur wenige überleben auf Ostroute

Holfter bringt die Jungstörche ins Nest zurück, was nochmals die Mutter fliehen lässt. Dann erklärt er: „Wir wollen mit den Ringen, die wir über dem Knie anbringen, damit sie mit dem Fernglas zu erkennen sind, feststellen, wie die Störche ziehen und wo sie sich wieder ansiedeln.“ Von den Otterwischern ist im Allgemeinen bekannt, dass sie im Herbst die sogenannte Ostroute über die Türkei bis fast nach Südafrika nehmen, die als besonders verlustreich gilt. „Von zehn unserer Jungstörche kommen maximal zwei bis drei zurück“, bilanziert Döge.

Bruder von Prothesen-Emma lebt bei Borna

Einer davon, die Kinder nannten ihn damals Helmut, ließ sich dieses Jahr auf einem Nest bei Borna nieder. Er stammt aus dem berühmten Gelege von 2016. Weltweit erregte damals das Schicksal seiner Schwester Emma die Gemüter, über das die LVZ und Döge auf seiner Website ausführlich berichteten. Sie war nach einer Verletzung nur mit viel Mühe eingefangen worden. Nach der Amputation eines Beines erhielt sie in der Vogelschutzwarte Loburg eine Prothese. „Vor zwei Jahren musste sie dennoch eingeschläfert werden“, berichtet Döge.

Eule lässt Falken jetzt in Ruhe

Die Natur hat eben ihren eigenen Lauf, weiß er, weshalb er sich bei aller Tierliebe immer wieder bemüht, nur zaghaft einzugreifen. Bei den Turmfalken und Schleiereulen, die sich im Otterwischer Kirchturm einen tödlichen Kampf geliefert hatten, scheint durch sein Zutun nun Ruhe eingekehrt zu sein.

Chance für den Falkennachwuchs gering

Dreimal hat Döge mit seinen Störgeräuschen die Eule aus dem Nest der Falken vertrieben, in dem sie deren ersten Nachwuchs getötet hatte und sich selbst niederlassen wollte. Dann gab sie auf. Inzwischen fand die Eule anderswo einen Unterschlupf, in dem sie ihre Eier legte. Im zweiten Versuch bebrüten die Falken jetzt vier Eier. Da die ersten beiden aber bei der Auseinandersetzung mit der Eule wahrscheinlich kalt geworden sind, hält Klaus Döge es für unwahrscheinlich, dass aus ihnen Küken schlüpfen. „Sicherlich werden wir nur zwei Junge sehen“, vermutet er.

https://storchennest-otterwisch.de

Von Frank Pfeifer