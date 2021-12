Parthenstein/Großsteinberg - In Parthenstein brannte es am Montag zum 24. Mal in diesem Jahr

In Parthenstein geht die Angst vor einem Feuerteufel um. Bereits 23 Mal hatte es im Gemeindegebiet bis zum vergangenen Sonntag gebrannt, bevor der unbekannte Täter am Montagmorgen das doppelte Dutzend voll machte.