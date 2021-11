In den Einkaufspark in Grimma fließen Millionen – für was?

Grimma

„Ein neuer PEP in Sicht“ – die Werbeplakate versprechen viel. Der Eigentümer, die Reit Deutsche Konsum, steckt rund drei Millionen Euro in den Prima Einkaufs-Park in Grimma. Die Arbeiten auf Basis eines ausgefeilten Konzeptes begannen im Sommer und sollen im Frühjahr kommenden Jahres ihren Abschluss finden. Einiges fällt schon jetzt ins Auge, darunter der freundliche Grünton, der sich durch die Mall zieht. Den Umbau hatte noch der Voreigentümer angeschoben, um den Markt fit für die Zukunft zu machen und Anziehungskraft für alte und neue Mieter ebenso zu gewinnen wie für die Kunden.

Auch Kaufland investiert im PEP Grimma

Bei der Investition von drei Millionen Euro bleibt es nicht, denn mehrere Geschäfte ziehen gleich und modernisieren ihre Filiale im PEP. Allen voran mit Kaufland der wichtigste Mieter im Haus. Wie berichtet, vergrößert sich der Supermarkt und will sich ein modernes Gesicht geben. Die Flaschenautomaten sind bereits in Betrieb gegangen, die anderen Arbeiten könnten Ende des Jahres beendet sein. Sternbäck hat seinen Backshop mit Café nach der Umgestaltung am 16. November wieder eröffnet, das Modegeschäft AWG war schon am 16. Oktober so weit.

Zur Galerie Seit Sommer haben im PEP Grimma Handwerker das Sagen. Die Arbeiten werden sich noch bis 2022 hinziehen. Erste Impressionen vom Einkaufszentrum im Westen der Stadt, das eine neue Gestaltung erhält.

„Auch der Mieter Rossmann hat Interesse, sich mit einem neuen Shop-Konzept auf größerer Fläche aufzustellen“, informiert Sibylle Wunderlich, seit Mai die neue Center Managerin des PEP Grimma. Die Neueröffnung könnte Mitte nächsten Jahres erfolgen. Zoo & Co wird ebenfalls im laufenden Geschäft Hand anlegen. Wunderlich zufolge soll zum Beispiel der Aquaristik-Bereich ein neues Outfit erhalten.

Graffiti-Künstler aus Leipzig legten Hand an

Handwerker sind derzeit an allen Ecken und Enden zu finden. Auch Graffiti-Künstler aus Leipzig hinterließen bereits ihre Handschrift. Sie durften den Wandlauf der oberen Ebene mit Grimma-Motiven versehen, so dass sich jetzt im zarten Weiß auf lindgrünem Untergrund die Silhouette der Muldestadt erstreckt. So gut wie fertig ist auch die neue transparente Dacheindeckung, so dass wieder Licht in die Mall fällt. In den nächsten Wochen und Monaten kommt noch neuer Bodenbelag, werden das Lichtkonzept umgesetzt und die Außenfassade aufgefrischt.

Neuer Rolltreppe erhält Handlauf contra Corona

Die beiden Aufzüge werden besser in Szene gesetzt und im nächsten Jahr eine Rolltreppe der nächsten Generation eingebaut, deren Handläufe sich – Corona lässt grüßen – automatisch desinfizieren. In der oberen der zwei Ebenen nehmen neue, gut sichtbare Toiletten Gestalt an. Zudem „soll an vielen Stellen die Möglichkeit zum Verweilen und Entspannen geschaffen werden“, erklärt die Center Managerin. Darunter eine Lounge- und Relax-Zone mit kostenlosen Massageseseln, eine Lesezone, eine Tobewelt für Kinder und eine Dachterrasse. Wunderlich könnte sich im Haus Spiele-Treffen ebenso vorstellen wie Lesungen oder Poesie-Abende. Sie spricht von einem PEP-igen Einkaufserlebnis.

Die Besucher sollen künftig auch ein umfangreicheres gastronomisches Angebot vorfinden. Sicher ist bislang die Eröffnung eines Asia Bistros direkt gegenüber dem Kaufland-Eingang – vermutlich noch in diesem Jahr.

Das neue Logo des PEP Grimma. Quelle: Frank Prenzel

„Durch die Baustoffknappheit am Markt verzögert sich leider Gesamtfertigstellung“, erläutert Wunderlich. „Wir gehen aktuell davon aus, dass bis zum Ende des erste Quartals 2022 die Revitalisierung abgeschlossen ist und das neue Einkaufserlebnis beginnt.“

Alteigentümer schob Projekt an – wegen Leerstandes

Der alte Eigentümer wollte mit den Umbauplänen auch dem Leerstand entgegen wirken. Schon jetzt sei die Nachfrage gestiegen, sagt Wunderlich. Zahlreiche Mieter investierten in ihre Outfits und hätten die Mietverträge verlängert. Die Center Managerin sieht ein großes Potenzial im PEP. Neben der Altstadt sei es eines der zwei Einkaufsdestinationen der Stadt. „Wir sehen uns als Teil von Grimma, als gute Ergänzung zur Innenstadt“, so Sibylle Wunderlich.

Die Mittfünfzigerin, die in Berlin zu Hause ist und neben dem PEP auch ein Einkaufszentrum in Frankfurt/Oder verantwortet, arbeitet für die CMde Centermanager und Immobilien GmbH. Die Reit Deutsche Konsum hat den Dienstleister mit der Center-Verwaltung beauftragt.

Von Frank Prenzel