In der Kirche Döben wird neue Truhenorgel eingeweiht

Neue Klänge in der Döbener Chorturmkirche: Die Kirchgemeinde Grimma hat dieser Tage eine neue Orgel in dem hoch über der Mulde gelegenen Gotteshaus eingeweiht. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Truhenorgel aus der Orgelwerkstatt Ott im südhessischen Bensheim.

Ein ähnliches Instrument ist seit dem ersten schweren Hochwasser in diesem Jahrhundert in der Grimmaer Frauenkirche im Einsatz. „Dort leistet sie seit 2002 gute Dienste bei kleineren Veranstaltungen, und für solche Einsätze sowie für im Altarraum durchgeführte Gottesdienste soll auch die neue Orgel in Döben genutzt werden“, erläutert Kantor Tobias Nicolaus.

Instrument mit 162 Orgelpfeifen

Das neue Instrument besteht aus 162 Orgelpfeifen und wurde in rund 750 Arbeitsstunden geschaffen. In einem kleinen Orgelbau-Betrieb, der in Person von Orgelbaumeister Andreas M. Ott Wurzeln (80) in Grimma hat. „Ich denke, dass es für Herrn Ott, der in Dresden geboren wurde, eine Freude gewesen ist, eine seiner letzten Orgeln für eine Kirche in seiner alten sächsischen Heimat geschaffen zu haben“, so Nicolaus, demzufolge in seiner Kirchgemeinde in Sachen Orgel große Dinge ihre Schatten werfen.

Orgel in der Grimmaer Frauenkirche wird saniert

Am 20. Juli nämlich beginnt der Ausbau der knapp 100 Jahre alten Hauptorgel der Frauenkirche, die die Orgelbaufirma Ekkehart Groß aus Kubschütz bei Bautzen anschließend einer Generalüberholung unterziehen wird. „Wir haben dafür 80 000 Euro kalkuliert, aber wenn man ein solch betagtes Instrument öffnet, weiß man erfahrungsgemäß nie, was einen genau erwartet“, so der Grimmaer Kantor.

Von Roger Dietze