In diesen Gaststätten im Muldental können Sie Ihr Oster-Festessen bestellen

Landkreis Leipzig

Wenn Sie nicht selbst kochen möchten, haben Sie die Qual der Wahl: Sehen Sie hier, welche Gasthäuser in Ihrer Nähe Menüs anbieten – und das nicht nur zum Osterfest.

Albrechtshain

Gasthof Albrechtshain Tel. 034293 29452, Dorfstr. 3Allgemein: Abholung Mi.-Fr. ab 17 Uhr, Sa., So. 11-14 und ab 17 UhrOstern: telefonische Vorbestellung noch möglich (Kapazität bald ausgeschöpft)

Ammelshain

NeubauernschenkeTel. 034293 32320, Neubauernstr. 55Allgemein/Ostern: Abholung Fr., Sa., So. jeweils nach telefonischer Vorbestellung

Bennewitz

Eckls Pizzeria & Pub Tel. 03425 814662, Bahnhofstr. 3Allgemein/Ostern: Abholung/Lieferung, Di.-So. 17.30-21.30 Uhr

Ristorante Pizzeria Neun Eichen Tel. 03425 8577331, An der Mulde 11Allgemein/Ostern: Abholung/Lieferung, Di.-So. 17-20 Uhr, bei telefonischer Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten

Beucha

Gasthof & Biergarten Zur Krone Tel. 034292 72801, Dorfstr. 30Allgemein: Abholung, Fr., Sa. 17-20 Uhr, So. 11-14 UhrOstern: telefonische Vorbestellung bis zum 28. März

Bowling Treff Beucha Tel. 034292 89997, Lange Stücken 5Allgemein/Ostern: Abholung, Fr., Sa. 17-20 Uhr, So. 12-15 Uhr, wöchentlich wechselnde Gerichte

Zu Ostern gibt es oft Fisch. Quelle: LVZ-Archiv

Borsdorf

Griechisches Restaurant La Santorini Tel. 0177 2011116, Leipziger Str. 46Allgemein/Ostern: Abholung/Lieferung, Di.-Fr. 17-21 Uhr, Sa., So. 11.30-14 und 17-21 Uhr

Gaststätte Haltepunkt am Speicher Tel. 0173 4002779, Güterladestr. 1Allgemein: Abholung/Lieferung, Mo.-So. 11-14 und 17-21 UhrOstern: rechtzeitige telefonische Vorbestellung erbeten

Goldene Kim Son Tel. 01522 5984369, Heinrich-Kretzschmann-Str. 2Allgemein/Ostern: Abholung/Lieferung, Mo.-Fr. 11-21 Uhr, Sa., So. 12-21 Uhr

Brandis

Restaurant und Café „Am Schloß“ Tel. 034292 72009, Beuchaer Str. 2aOstern: Abholung, Ostersonntag und Ostermontag geöffnet, Vorbestellung bis 28. März möglich

Gasthof Drei Linden Tel. 034292 869950, Lindenplatz 11Ostern: Ostersonntag Abholangebot, telefonische Vorbestellung bis 1. April möglich

Brandiser Parkhotel Tel. 034292 6400, Bahnhofstr. 22-24Allgemein: Abholung, Mo.-Do. ab 17 UhrOstern: geschlossen

Colditz

Waldschlößchen Tel. 034381 53534, Tiergartenstr. 24Allgemein/Ostern: keine festen Öffnungszeiten, telefonische Vorbestellung bis eine Stunde vorher möglich

KaPe2 Pub Tel. 034381 599657, Sophienplatz 2Allgemein: Abholung, Mo.-Sa. 11-14 und 17-19 UhrOstern: Abholung nach telefonischer Vorbestellung bis 28. März möglich

Gasthof Waldhaus Tel. 034381 43371, E-Mail: kontakt@waldhaus-colditz.de, Lausicker Str. 60Allgemein: Abholung/Lieferung (zzgl. 50 Cent), Mittagsservice Mo.-Fr., So. 11-12.30 Uhr Sonntagsbraten zum Abholen (keine Vorbestellung nötig)Ostern: geschlossen

Schlosscafé Venezia Tel. 034381 425410, Markt 9Allgemein/Ostern: Abholung, Sa.-Do. 11-18 Uhr

Partyservice Marticke Tel. 034381 53601, Wettiner Ring 32Allgemein: Abholung, Di.-Fr. 11-13.30Ostern: geschlossen

Pizzeria & Ristorante D’ Alberto Tel. 034381 124666, Wassergasse 2Allgemein/Ostern: Abholung, Mo.-So. 10-14 und 17-22 Uhr

Asia Nam Tel. 034381 580098, Untermarkt 1Allgemein/Ostern: Abholung, Mo.-Fr. 10-20 Uhr, Sa., So. 11-15 Uhr

Dornreichenbach

Ice and Roll im Rittergut Dornreichenbach Tel. 0178 2063812, Philipp-Müller-Platz 3Allgemein/Ostern: Abholung, Sa., So. 13-19 Uhr

Erdmannshain

Restaurant Mühle Erdmannshain Tel. 034293 34560, Eichaer Str. 40Allgemein: Abholung, Fr.-So. 11.30-14 Uhr, außerhalb der Öffnungszeiten am Wochenende auf AnfrageOstern: Vorbestellung bis 29. März

Erlbach

Gaststätte Maidorn Tel. 034381 44568, Talstr. 24Allgemein: Abholung, Mi.-So. nach Absprache zwei Tage im Voraus Ostern: nach Absprache bis 30. März

Frauwalde

Hotel & Restaurant Zu den Schildbürgern Tel. 034262 61333, E-Mail: hotel-scheibe@de, Lindenweg 2Allgemein: Abholung, nach telefonischer VereinbarungOstern: Vorbestellung nach telefonischer Vereinbarung bis spätestens einen Tag vorher möglich

Fuchshain

Pension Lindenhof Tel. 034297 48944, Hauptstr. 36Allgemein/Ostern: Abholung, Terminvereinbarung nach telefonischer Vorbestellung

Ein kreatives Menü. Quelle: LVZ-Archiv

Grimma

Gasthaus „Vogel’s Ballhaus“ Tel. 03437 911063, Oberwerder 9Allgemein: Abholung, Mo., Di., Mi., Fr. ab 11 Uhr Mittagstisch, Sa., So. 10-14 UhrOstern: Ostersonntag und Ostermontag 11-13 Uhr zur Abholung, rechtzeitige telefonische Vorbestellung erbeten

Hilli’s grill & bar Tel. 03437 7312193, Lorenzstr. 13Allgemein: Abholung/Lieferung, Fr.-So. 17-20 UhrOstern: normale Öffnungszeiten, auch am Ostermontag

Hotel Goldenes Schiff und Restaurant Olympia Tel. 03437 98800, Leipziger Platz 6Allgemein/Ostern: Abholung, Di.-Do. 17-23 Uhr, Fr.-So. 11.30-14.30 und 17-23.30 Uhr

Wächtlers Schlemmerparadies Tel. 03437 916953, Gerichtswiesen 2Allgemein/Ostern: Abholung/Lieferung Mo.-Mi. 8-15 Uhr, Do., Fr. 8-19 Uhr, Sa. 8-14 Uhr

Maharaja Palace Tel. 03437 7057600, Weberstr. 39Allgemein: Abholung/Lieferung Di.-So. 11-14 und 17-22 UhrOstern: Ostermontag geöffnet

Restaurant „Raffinesse“ Tel. 03437 9483797, Colditzer Weg 1Allgemein: Abholung/Lieferung, Fr.-So. 11-20 UhrOstern: 2. bis 5. April Abholung von 11-19 Uhr nach rechtzeitiger telefonischer Vorbestellung

Sportlerheim Hohnstädt Tel. 0172 9583910, Seumeparkweg 1Allgemein: Abholung, Fr. ab 16 Uhr Ostern: Karfreitag geöffnet, Abholung nach telefonischer Vorbestellung

Gaststätte zum Müncherteich Tel. 03437 764620, Am Münchteich 1Allgemein: Abholung, Mi., Do. 16-21 Uhr, Sa. 12-22 Uhr, So. 11-20 UhrOstern: geschlossen

Zur alten Etuifabrik Tel. 0157 53528532, Klosterstr. 9Allgemein/Ostern: Abholung, Mo.-So. 11-14 Uhr

Göschens Gut Tel. 03437 760860, Schillerstr. 27Allgemein: Abholung, Di.-Fr. ab 17.30 Uhr, Sa., So. ab 11.30 UhrOstern: keine festen Öffnungszeiten, Abholung nach telefonischer Vorbestellung

Gasthaus „Zum Vorwerk“ Tel. 03437 940977, E-Mail: Kontakt@zum-vorwerk.de, Vorwerkstr. 29Allgemein: Abholung, Di.-Do. 11-14 und 17-21 Uhr, Fr., Sa. 11-14 und 17-22 Uhr, So. 11-14 UhrOstern: Ostersonntag und Ostermontag 11-13 Uhr auf Vorbestellung unter Tel. 0160 6936878 oder per E-Mail

Nostalgiecafé Tel. 0176 45861338, Paul-Gerhardt-Str. 23Allgemein/Ostern: Abholung, Sa., So. 14–17 Uhr

Ratskeller Tel. 03437 9418444, Markt 27Allgemein/Ostern: Abholung, Sa. 17-19 Uhr, So. 11.30-14 Uhr, Vorbestellung unter Tel. 0178 5347630 bis spätestens einen Tag vorher

Restaurant „Athen“ Tel. 03437 911291, Schillerstr. 12Allgemein/Ostern: Abholung, Mo.-So. 11-14 und 17-20.30 Uhr

Restaurant „Athos“ Tel. 03437 914097, Markt 14Allgemein/Ostern: Abholung, Mo.-Fr. 16-20 Uhr, Sa., So. 11-13.30 und 16-20 Uhr

Thai-Restaurant „Orchidee“ Tel. 03437 702023, Käthe-Kollwitz-Str. 6Allgemein/Ostern: Abholung, Mo. 11.30-14 und 17.30-22.30 Uhr, Mi.-So. 11.30-14 und 17.30-22.30 Uhr

Trattoria „Marco Polo“ Tel. 03437 762276, Wurzener Str. 31Allgemein/Ostern: Abholung, Di.-Sa. ab 17.30 Uhr, So. ab 11.30 Uhr

Großsteinberg Berghütte Tel. 034293 29204, Naunhofer Str. 3Allgemein: Abholung, Sa. 17-19 Uhr, So. 11-19 UhrOstern: nach telefonischer Vereinbarung

GroßzschepaGaststätte und Pension Zum Sportheim Friderici Tel. 034263 41356, Alte Wurzener Str. 6Allgemein/Ostern: Abholung, nur nach telefonischer Vereinbarung

Köhra

Hotel Goldene Krone Tel. 034293 29286, Leipziger Str. 44Allgemein: Abholung, Mi., Fr., Sa. 16-20 Uhr, So. 11-14 UhrOstern: 2./3. April 16-20 Uhr, 4./5. April 11-14 Uhr, telefonische Vorbestellung bis einen Tag vorher möglich

Kühren

Gaststätte Zum Elefanten Tel. 034261 61290, Hauptstr. 34Allgemein/Ostern: Abholung nach telefonischer Vorbestellung

Leipnitz

Gasthaus und Pension „Zur Linde“ Tel. 034386 41304, Leipnitzer Hauptstr. 9Allgemein: Abholung, Mi.-Fr. 17-21 Uhr, Sa. 11-22 Uhr, So. 11-20 UhrOstern: nur nach telefonischer Vorbestellung

Lübschütz

Gaststätte Lübschützer Teiche Tel. 03425 814784, Alfred-Frank-Weg 1Allgemein/Ostern: Abholung, nach rechtzeitiger telefonischer Vorbestellung

Ein Dessert gefällig? Quelle: LVZ-Archiv

Machern

Zum Alten Zollhaus Tel. 034292 79491, Schloßplatz 2AAllgemein: Abholung/Lieferung, täglich 11-13 Uhr, außerhalb der Zeiten nach telefonischer VereinbarungOstern: telefonische Bestellungen Mo.-Fr. 9-12 Uhr, Sa., So. 9-13 Uhr, Abholung/Lieferung nach Absprache

Ristorante Il Cavaliere Tel. 034292 72124, Schloßplatz 2AAllgemein/Ostern: Abholung, Fr.-So. nach telefonischer Vorbestellung, Ostermontag Abholung ab 11 Uhr möglich

Schlosscafé Machern Tel. 034292 897566, Schloßplatz 1Allgemein/Ostern: Abholung, Fr., Sa. 13-18 Uhr, So. 8-18 Uhr

Pension Zum Wagnerhof Tel. 034292 78548, Kirchgasse 5Allgemein/Ostern: Abholung, nur nach telefonischer Vorbestellung

Mutzschen

Ratskeller Tel. 034385 51345, Marktplatz 6Allgemein: Abholung, Do., Fr. 11-14 und 18-20 Uhr, So. 11-14 UhrOstern: rechtzeitige telefonische Vorbestellung erbeten

Naunhof

Gaststätte Sonnenschein Tel. 034293 29352, E-Mail: sonnenschein-naunhof@online.de, Thomas-Müntzer-Str. 5Ostern: Abholung, für Ostersonntag, Ostermontag telefonische Vorbestellung bis zum 31. März möglich

Gaststätte Gambrinus Tel. 034293 29784, Leipziger Str. 10Allgemein: Abholung, Sa. 10-13 Uhr, So. 11-13 Uhr, außerhalb der Öffnungszeiten nach telefonischer AbspracheOstern: keine festen Öffnungszeiten, nur nach telefonischer Vorbestellung

Koruf Griechisches Restaurant & Bowlingbar Tel. 034293 180300, Lindenstr. 7Allgemein/Ostern: Abholung, Mo.-Mi. 17-22 Uhr, Do.-So. 11-14 und 17-22 Uhr

Restaurant und Bar Standuhr Tel. 0341 5297153, Markt 6Allgemein/Ostern: Abholung, Di.-So. 16.30-21 Uhr, telefonische Vorbestellung erbeten

KnabberstübchenTel. 034293 29245, Markt 4Allgemein: Abholung, Mo.-Fr. 10.30-13 UhrOstern: Karsamstag und Ostersonntag geöffnet, telefonische Vorbestellung bis zum 29. März

Lindenklause Tel. 034293 471313, E-Mail: info@lindenklause.net, Wasserweg 1Allgemein: Abholung/Lieferung (2,50 Euro Aufpreis pro Lieferung) Mo.-So. 11-14 und 17-20 UhrOstern: 2. bis 5. April, Vorbestellung per Telefon oder E-Mail bis 31. März

Lumpe Zum Heidekrug Tel. 034293 45580, Zur Clade 1Allgemein: Abholung, Fr., Sa. ab 17 Uhr, So. ab 12 UhrOstern: für 2. bis 5. April rechtzeitige telefonische Vorbestellung erbeten

Hotel Rosengarten Tel. 034293 430, E-Mail: info@rosengarten-landhotel.de, Nordstr. 22Allgemein: Abholung, Fr., Sa. 17-20 Uhr, So. 11-14 UhrOstern: 2. bis 5. April Abholzeit 11-20 Uhr, Vorbestellung telefonisch, per E-Mail oder unter www.rosengarten-landhotel.de bis zum 28. März.

Café Margret Tel. 034293 550017, Markt 2Allgemein/Ostern: Abholung, Mo.-Fr. 7-13 Uhr, Sa. 7-11 Uhr, So. 7-11.30 Uhr

Nerchau

Pizzeria Muldental Tel. 034382 40442, Nerchauer Hauptstr. 12Allgemein/Ostern: Abholung/Lieferung Di.-Sa. 11-14 und 16.30-21.30 Uhr, Mo., So. 16-21.30 Uhr

Nimbschen

Restaurant „Klosterschänke“ Tel. 03437 995187, Nimbschener Landstr. 1Allgemein: Abholung, Di.-Do. 11.30-14.30 Uhr, Fr., Sa. 11.30-20 Uhr, So. 11.30-16 Uhr Ostern: 2. bis 5. April von 11.30-20 Uhr Abholzeit, telefonische Vorbestellung bis zum 31. März, 17 Uhr, möglich

Grüne Nudeln mit Lachs. Quelle: LVZ-Archiv

Panitzsch

Waldkater Tel. 034291 86851, Sommerfelder Str. 8Allgemein: Abholung, nach VereinbarungOstern: Karfreitag, Ostersonntag, Oster-montag 11.30-14 Uhr zur Abholung geöffnet

Griechisches Restaurant Sparta Tel. 034291 380348, Hauptstr. 19Allgemein/Ostern: Abholung, Di.-Sa. 17-21 Uhr, So. 12-14 und 17-19 Uhr, Vorbestellung unter Tel. 0157 39196021

Podelwitz

Wasserschloss Podelwitz Tel. 034381 124601, E-Mail: info@wasserschloss-podelwitz.de, Am Schloss 4Allgemein: Abholung/Lieferung (ab 10 Kilometer Mindestbestellwert 30 Euro) Mo.-Fr. 11-14 Uhr, Sa. 11-17 Uhr, So. 11-15 Uhr, telefonische Vorbestellung bis maximal zwei Stunden vorherOstern: Lieferung (ab 10 Kilometer Mindestbestellwert 30 Euro), Bestellung per Telefon oder E-Mail bis 1. April, Ostermittagskarte auf der Homepage unter www.wasserschloss-podelwitz.de

Polenz

Gaststube Zum Kochlöffel Tel. 034292 860222, Klingaer Str. 10Allgemein: Abholung, Fr.-So. 17-20 UhrOstern: 1. bis 5. April, 12-19 Uhr Abholzeit, telefonische Vorbestellung bis 28. März

Röcknitz

Gaststätte Zimmermann Tel. 034263 7620 oder 0173 9461316, E-Mail: gasthof- zimmermann@t-online.de, Lindenstr. 3Allgemein: Abholung, Sa., So. nach Absprache

Rothersdorf

Tabakbaude Tel. 034383 635960, Grimmaische Str. 114Ostern: Abholung nach telefonischer Vorbestellung bis 28. März möglich

Schmölen

Forsthof Waidmannsheil Tel. 03425 854047, Altenhainer Str. 36Ostern: 2. bis 5. April to-go-Angebot vor Ort, Verzehr auf dem Gelände nicht gestattet

Schönbach

Zum Roten Hirsch Tel. 034381 55190, E-Mail: info@hirschteam.de, Colditzer Str. 11Allgemein: Abholung/Lieferung, Sa., So. nach Absprache, Vorbestellung unter Tel. 01520 2024236 bis Freitag davor möglichOstern: 2. bis 5. April nach Vereinbarung, telefonische Vorbestellung bis 30. März

Thammenhain

Gasthof Stern Tel. 034262 61773, E-Mail: info@zeltverleih-catering.de, Hauptstr. 23Allgemein: Abholung, nach telefonischer VereinbarungOstern: Ostersonntag Abholangebot, Vorbestellung per Telefon oder E-Mail bis zum 31. März

Trebsen

Eisgarten Tel. 034383 42024, Pauschwitzer Str. 28Allgemein/Ostern: Abholung Do., Fr., So. 14.30-18.30 Uhr

Griechisches Restaurant Mykonos Tel. 034383 637121, Pauschwitzer Str. 46Allgemein/Ostern: Abholung, Di.-So. 17-20 Uhr

Leckerei vom Chefkoch. Quelle: LVZ-Archiv

Wurzen

Restaurant Kreta Tel. 03425 926558, Str. des Friedens 36aAllgemein/Ostern: Abholung, Mi.-Mo. (Di. Ruhetag) 11-14 und ab 17 Uhr nach telefonischer Vorbestellung

Gaststätte Rodelbahn Tel. 0172 3404900, E-Mail: rodelbahn-wurzen@gmx.de, Trauschkenweg 2Allgemein: Abholung, Sa., So. 11-13 Uhr nach Vorbestellung per Telefon oder E-MailOstern: 2. bis 5. April 11.30-13.30 nach Vorbestellung per Telefon oder E-Mail

Gaststätte Spartenheim Tel. 03425 812422, Dehnitzer Weg 32Allgemein: Abholung, Mo.-Fr. 11.30-13 UhrOstern: Karfreitag Mittagsangebot, restlichen Tage nach telefonischer Vereinbarung

Ristorante Pizzeria am Markt Tel. 03425 8391569, Markt 6Allgemein/Ostern: Abholung, Di.-So. 17-21 Uhr, telefonische Vorbestellung möglich

Restaurant St. Wenzel Tel. 03425 817941, Wenceslaigasse 29Allgemein: Abholung, Mo., Di., Do., Fr. 18-22 Uhr, an allen anderen Tagen auf VorbestellungOstern: Ostersonntag Mittagsangebot, Vorbestellung unter Tel. 0176 32335645

Rustica Tel. 03425 925374, Bürgermeister-Schmidt-Platz 14Allgemein/Ostern: Abholung/Lieferung, Mo., Di., Do., Fr., So. 11.30-13.30 und 17.30-21 Uhr, Sa. 17.30-21 Uhr

La GrottaTel. 03425 925652, Badergraben 2aAllgemein/Ostern: Abholung, Di.-Sa. 17.30-21 Uhr, So. 11.30-14 Uhr nach telefonischer Vorbestellung

Goldene Krone Tel. 03425 856394, Wettiner Platz 3Allgemein/Ostern: Abholung, Mo.-So. 11.30-14.30 und 17.30-20 Uhr

Restaurant La Bella Italia Tel. 03425 812405, Bahnhofstr. 23Allgemein/Ostern: Abholung/Lieferung, Di.-So. 11-14.30 und 16.30-21.30 Uhr nach telefonischer Vorbestellung

Eventrestaurant Reblaus Tel. 03425 852288, E-Mail: info@reblaus-wurzen.de, Friedrich-Ebert-Str. 2AAllgemein: Abholung/Lieferung, Mo.-Fr. 8-14 UhrOstern: an Feiertagen geschlossen, verzehrfertige Ostergerichte zur Abholung bis Gründonnerstag nach telefonischer Vorbestellung

Parkhütte Tel. 03425 8259189, E-Mail: info@parkhuette-wurzen.de, Juelstr. 1Allgemein/Ostern: Abholung, Mo., Di., Do.-So. 11-21 Uhr, Vorbestellung täglich möglich unter Tel. 0176 63299931

Schloss Wurzen Tel. 03425 853590, E-Mail: info@schloss-wurzen.de, Amtshof 2Allgemein: Abholung/Lieferung, Mo.-So. 11-20 UhrOstern: am 2., 4. und 5. April von 11-22 Uhr nach telefonischer Vorbestellung

Hoffis Menü Tel. 03425 925875, Liegenbank 3Allgemein: Abholung/Lieferung, Mo.-Fr. 10-13 UhrOstern: geschlossen

Zschorna

Gasthof zum heitern Blick Tel. 03425 923603, Falkenhainer Chaussee 2Allgemein: Abholung für kleine Feierlichkeiten nach telefonischer Absprache

Bitte beachten: Bei all diesen Angeboten müssen beim Liefer- und Abholservice die aktuellen Maßnahmen der Corona-Schutzverordnung eingehalten werden.

Von Katrin Krenz und Clemens Negro