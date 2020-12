Industriegebiet Grimma: Nächster Schritt für Abschnitt zwei

Grimma

Für den zweiten Bauabschnitt im künftigen Industrie- und Gewerbegebiet im Grimmaer Norden ist der nächste Schritt getan. Der Stadtrat hat den Vorentwurf des Bebauungsplanes gebilligt und zur Auslegung frei gegeben. Der Beschluss fiel einstimmig.

Dritter Abschnitt in Grimma bereits im Blick

Der zweite Abschnitt, der an Autobahn und Bundesstraße grenzt und von der Bahrener Straße aus erschlossen wird, umfasst zehn Hektar. Die Leiterin des Stadtentwicklungsamtes, Janine Wolff, erläuterte dem Stadtrat einige Parameter und gab bekannt dass die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Bürger von Mitte Januar bis Ende Februar erfolgt. Laut Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) wird wohl im März der B-Plan-Aufstellungsbeschluss für den dritten und damit vorerst letzten Bauabschnitt dem Kommunalparlament vorgelegt.

Interessant wurde es erst, nachdem die Öffentlichkeit den Rathaussaal verlassen musste und Berger über potenzielle Investoren, Belegung und Zeitabläufe informierte. Gegenüber der LVZ gab er zu Protokoll, dass für den zweiten Abschnitt wohl fünf Firmen Interesse bekunden oder Gewehr bei Fuß stehen. „Wir haben dort Zeitdruck.“

Informationen hinter verschlossenen Türen

Berger zufolge sollen im Grimmaer Norden hochwertige Industrie-Jobs entstehen. Wer sich ansiedeln wolle, müssen pro Hektar mindestens 25 Arbeitsplätze schaffen. „Wir wollen dort oben keinen Spaß- oder Einkaufspark“, so Berger. „Wir wollen den innerstädtischen Handel nicht schwächen.“ Eine Ausnahme werde lediglich für das Möbelhaus Friedrich gemacht, das sein jetziges Haus der Firma Elektro Beckhoff überlassen soll und Ambitionen hegt, im Industrie- und Gewerbegebiet neu zu bauen.

Baureif ist bereits der sechs Hektar zählende erste Abschnitt. Der Grimmaer Kehrmaschinen-Hersteller Faun Viatec will hier sein neues Werk errichten und dann vom Süden der Stadt in den Norden ziehen. Die Stadt Grimma beabsichtigt, im ersten Quartal kommenden Jahres mit dem Bau der Erschließungsstraße zu beginnen.

Externe Firma kauft, plant und vermarktet

Wie berichtet, hat die Stadt Grimma die Entwicklung und Vermarktung des neuen Fabrik-Gebietes in die Hände eines externen Dienstleisters gelegt. Mit der WEP-CSM-Entwicklungs GmbH & Co KG arbeitet seit Sommer 2016 eine extra für Grimma gegründete Firma an dem Projekt und ist mit der Kommune einen städtebaulichen Vertrag eingegangen.

Von Frank Prenzel