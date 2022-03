Naunhof

Wer jetzt an der Südostseite des Naunhofer Grillensees entlangschlendert, kann die neuen Schautafeln nicht übersehen, die auf die Fauna am Gewässer aufmerksam machen. Am Donnerstag wurden sie von Mitgliedern des Vereins zum Schutz und zur Erhaltung der Natur und der Muldenlandschaft an. Gemeinsam mit der Stadt hatten sie diesen Natur- und Erlebnispfad entwickelt.

„Wir wollen keine Verbote aussprechen“, betont Ulrike Grunwald von dem Verein, der als Regionalgruppe im Nabu-Landesverband Sachsen verankert ist. „Natur und Mensch gehören zusammen, jeder soll hier baden gehen können.“ Sinn sei es, die Erholungssuchenden für die Natur zu sensibilisieren.

Vereinschef Matthias Meyer weiß um das große Interesse der Stadt Naunhof am Tourismus. Aus seiner Sicht lässt es sich durchaus mit dem Naturschutz verbinden. „Wer sich von unseren Tafeln auf die Tierwelt einstimmen lässt, hat die große Chance, beispielsweise Amphibien zu beobachten“, weist er auf den Mehrwert hin.

Lurche stehen im Mittelpunkt

Die fünf Schautafeln widmen sich den Lurchen, denen der Verein mit seinem in der vergangenen Woche aufgestellten Krötenschutzzaun über die Straße von Naunhof nach Ammelshain hilft und die über den Klengelbach zum Grillensee gelangen. Mit vielen Fotos und überschaubaren Textlängen beschreibt er deren Wanderungen, deren Nahrungsquellen von der Eintagsfliege bis zur Libelle, ihren Laich. Der Verein klärt über Arten auf, die in hiesigen Gewässern vorzufinden sind, und erläutert den Lebensraum im Schilfgürtel am Südende des Grillensees, von dem er hofft, dass er in seiner Ursprünglichkeit erhalten bleibt, wenn das angrenzende neue Wohngebiet Grünstadt bezogen ist.

Viele Bilder, wenig Text: So sehen drei der Schautafeln am Naunhofer Grillensee aus. Quelle: Thomas Kube

Die erste Idee eines Natur- und Erlebnispfads kam laut Meyer vor etwa drei Jahren auf. „Wir sprachen die Stadtverwaltung an, die sich offen dafür zeigte“, rekapituliert er. Ulrike Grunwald machte sich Gedanken zur inhaltlichen Ausgestaltung der Tafeln. Norman Käckermann von der kommunalen Kultur WerkStadt entwarf die Optik am Computer.

Weitere Tafeln denkbar

Dritter im Bunde war der Bauhof, der die Aufsteller für die Tafeln fest im Boden verankerte, nachdem Sponsoren gefunden waren, die die insgesamt 4500 Euro finanzierten. Den größten Teil übernahm die Sparkasse Muldental. Grunwald kann sich vorstellen, den See peu à peu rundherum mit vergleichbaren Schildern auszustatten.

Alle Beteiligten vor Ort: Lars Thiele, Ulrike Grunwald und Matthias Meyer vom Verein zum Schutz und zur Erhaltung der Natur und der Muldenlandschaft, Bauamtsleiter Torsten Weber, Bürgermeister Anna-Luise Conrad und Norman Käckermann von der Naunhofer Kultur WerkStadt (v.l.) beim Anbringen der Schautafeln am Grillensee. Quelle: Thomas Kube

„Eigentlich war so etwas überfällig“, kommentiert Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos). „Bei zahlreichen Begehungen, am Grünen Tisch und am Tag der Umwelt wurde immer wieder der Wunsch geäußert, über Flora und Fauna an den Seen aufzuklären. Jetzt freue ich mich, dass so große Schilder entstanden sind. Ich hatte angenommen, sie wären viel kleiner.“

Bürgerwerkstatt geplant

Die Bürgermeisterin wünscht sich, dass viele Menschen an ihnen anhalten, dass Erwachsene ihren Kindern den Sinn erklären. Und natürlich, dass sie lange erhalten bleiben und nicht Opfer von Vandalen werden. Schlechte Erfahrungen hat die Stadt mit ihren eigenen Orientierungstafeln am Moritzsee gemacht, deren Inhalt sich kaum noch ausmachen lässt unter den Beschmierungen.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir wollen sie erneuern und gleichzeitig auch welche am Grillensee aufstellen“, kündigt Conrad an. „Auf ihnen werden Rettungspunkte markiert sein, damit im Notfall die Feuerwehr oder der Rettungsdienst genau informiert werden können, wo sie gebraucht werden.“ Am 29. März werde es außerdem ab 17.30 Uhr eine Bürgerwerkstatt Naunhofer Seen im Stadtgut geben, zu der sie schon jetzt alle Interessenten einlädt.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer