Innovationspreise für Mocopinus Ammelshain

1865 gründeten Anton Molfenter und Anton Scheuffele in Ulm das Familienunternehmen Molfenter & Co. als Holzhandel, später kamen Produktionsstandorte in Bayern und Baden-Württemberg hinzu. 1968 übernahm es den Betrieb Pinus in Karlsruhe und 1990 die kaum automatisierte Außenstelle Ammelshain des Volkseigenen Betriebs Holzhandel Leipzig, in der 15 Mitarbeiter beschäftigt waren und Profilholz gehobelt wurde. Der neue Firmenname Moco ist eine Abkürzung für Molfenter & Co., heute wird er noch häufig in der Bevölkerung benutzt. Der Eigentümer ließ ab 1991 fast die gesamte alte Infrastruktur, darunter sechs mit Kohle befeuerte Kesselhäuser, abreißen. Es überlebte nur eine der alten Hallen, alles andere entstand binnen drei Jahren neu. Gearbeitet wurde übers ganze Jahr in einer Schicht, im Frühling und Frühsommer in zwei Schichten. Zum ganzjährigen Zwei-Schicht-System kam es, als 2011 der Produktionsstandort Ulm schloss, dort ist jetzt nur noch die Verwaltung ansässig. In Ammelshain arbeiteten nun 45 Menschen. Als sich das Unternehmen auf die zwei Produktionsbetriebe in Karlsruhe und Ammelshain konzentrierte, gab es sich am 1. Januar 2013 den neuen Namen Mocopinus. Es hat heute 300 Mitarbeiter, davon 72 in Ammelshain.