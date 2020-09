Inoffizielle Mitarbeiter: Wie sich die Stasi in Grimma aufgestellt hatte

Grimma

Die Spitzel hockten überall. Zuletzt zählte die Kreisdienststelle Grimma des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit 314 Inoffizielle Mitarbeiter – kurz IM genannt. Das sind nicht wenige. Dennoch war der einstige Kreis Grimma für die Stasi kein Brennpunkt, sie ließ ihn deshalb „geheimdienstlich unterversorgt“, erläuterte Helmut Müller-Enbergs am Dienstag vor Elft- und Zwölftklässlern im Grimmaer Gymnasium „ St. Augustin“. Der 60-Jährige Politikwissenschaftler, Geheimdienst-Insider und Stasi-Experte trat im Rahmen des sächsischen Geschichtscamps in Grimma auf. Um die 50 Bücher hat er bereits herausgegeben – fast immer mit IM-Bezug.

Geborener Westfale forscht seit 1992 zu den IM

Der geborene Westfale, der seit 35 Jahren in Berlin lebt, ist Leiter der Spionageabwehr beim Verfassungsschutz der Hauptstadt, derzeit aber beurlaubt für seine wissenschaftliche Mitarbeit beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Seit 1992 forscht Müller-Enbergs zum Thema IM.

Anzeige

Wie die Stasi einen Wissenschaftler „zersetzte“

Erst zum Schluss seines Vortrages führte der Professor eindrücklich vor Augen, wie brutal die Stasi teils vorging. Um einen oppositionellen Naturwissenschaftler auszuschalten, wurde der Mann „zersetzt“, das heißt, sein Leben wurde mit geheimdienstlichen Methoden gezielt zerstört. Die Stasi schreckte nicht davor zurück, seine Arbeit zu diskreditieren, seine Frau zum Fremdgehen zu verleiten und selbst die Kinder gegen die Eltern aufzubringen.

Weitere LVZ+ Artikel

Stasi-Experte Helmut Müller-Enbergs spricht im Grimmaer Gymnasium vor Elft- und Zwölftklässlern über die Inoffiziellen Mitarbeiter (IM) des DDR-Geheimdienstes. Quelle: Frank Prenzel

IM waren für so etwas unerlässlich. Die Stasi habe die gesamte Gesellschaft ins Visier genommen und zum Schluss 189.000 Inoffizielle Mitarbeiter in Diensten gehabt, erklärte Müller-Enbergs. Das sei ein IM auf 89 Einwohner gewesen. „Unglaublich“, so der Experte. Die Stasi habe dabei 21 verschiedene IM unterschieden, führte der Wissenschaftler aus und erläuterte – in der Hierarchie von unten nach oben – sechs Kategorien näher. Immer mit Grimma-Bezug.

Zuträger standen auf der untersten IM-Stufe

Auf der untersten Stufe standen demnach die Gesellschaftlichen Mitarbeiter (GMS), die es laut Müller-Enbergs nur in der DDR gab. Die Kreisdienststelle Grimma in der Nordstraße 19 zählte zuletzt 55 GMS, Leute, die von Stasi-Offizieren aufgesucht wurden und erzählten, was sie wussten. „Sie entfalteten keine Aktivitäten“, so der 60-Jährige. Außerdem gab es in und um Grimma 52 konspirative Adressen, wo Stasi-Angehörige mit IM zusammen trafen.

Die Spitzel steckten hinter dem Kürzel IMS

DDR-weit hatte die Erich-Mielke-Truppe zum Schluss 93.000 Inoffizielle Mitarbeiter zur Sicherung und Durchdringung des Verantwortungsbereiches (IMS) in ihren Reihen, im Raum Grimma waren es 203. „Die IMS durften kritisch sein“, merkte Müller-Enbergs an. „Die Spitzel und Denunzianten finden sich am ehesten hier.“

Inoffizielle Mitarbeiter im besonderen Einsatz (IME) gab es in Grimma nicht, dafür drei Führungs-IM (FIM), die andere IM anleiteten.

In Grimma nur ein IMB, der mit Feinden Kontakt hatte

Die Langfassung des Kürzels IMB ersparte Müller-Enbergs den Gymnasiasten. „Nur diese IM hatten das Privileg, mit den Feinden der DDR Kontakt zu unterhalten“, legte der Experte dar. Wer anders dachte, sei in der DDR ein Feind gewesen – etwa wer einen Ausreiseantrag gestellt hatte oder in einer Friedens- und Umweltgruppe in Kirchenkreisen tätig war. Laut Müller-Enbergs unterhielt die Stasi lediglich 3900 IMB, deren Anzahl in einer Region gebe Auskunft über das vermeintliche Feindpotenzial. In Grimma war zuletzt ein IMB aktiv, „das Zentrum des Widerstandes gegen die SED-Diktatur war Grimma also nicht“, schlussfolgerte Müller-Enbergs. Das seien eher Plauen oder Leipzig oder – mit 23 IMB – Jena gewesen. „Die Bürger Grimmas, die sich auflehnten, fuhren nach Leipzig.“

Stasi-Experte Helmut Müller-Enbergs (l.) spricht im Grimmaer Gymnasium vor Elft- und Zwölftklässlern über die Inoffiziellen Mitarbeiter (IM) des DDR-Geheimdienstes. Schulleiter Karsten Schrempel und Geschichslehrerin Herma Lautenschläger eröffnen die Veranstaltung. Quelle: Frank Prenzel

Die Zeit reichte nicht, um schließlich alle Fragen der Gymnasiasten zu beantworten. Sie können sich aber weiter in das Thema vertiefen. Denn das sächsische Geschichtscamp geht in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie andere Wege. Es findet dezentral statt, die Vorträge und Zeitzeugengespräche an verschiedenen Orten und mit dem Hintergrund der 30 Jahre währenden deutschen Einheit werden aufgenommen und sind ab 29. September auf der Website des Geschichtscamps abrufbar.

Geschichtscamp zum Thema DDR dieses Mal dezentral

Die Geschichtslehrerin am Grimmaer Gymnasium, Herma Lautenschläger, ist zugleich die Landesbeauftragte für das Geschichtscamp, das normaler Weise rund 60 ausgewählte Schüler nicht nur aus Sachsen für eine Workshop-Woche vereint und in diesem Jahr zum Thema DDR Ende September in Dresden über die Bühne gehen sollte. Auch je drei Schüler aus Grimma und Borna waren gemeldet.

Lesen Sie auch:

Von Frank Prenzel