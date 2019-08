Parthenstein/Grethen

Für die Gemeinde ist die ehemalige Grethener Schule wie ein Fass ohne Boden. Sie hat zwar schon einmal Geld in das Gebäude gepumpt, doch sie müsste noch viel mehr locker machen, damit ein solides Wohnhaus daraus wird. Deshalb will sie es abstoßen. Das geht jedoch nur über einen Umweg.

Es handelt sich um sogenanntes Kirchschullehn, eine Rechtsform aus alten Zeiten. Das 1800 Quadratmeter große Grundstück gehört der Kirchgemeinde, während die Kommune die darauf stehende Immobilie nutzt und unterhält. Da heutzutage Land und Bebauung in eine Hand gehören sollen, einigten sich 1996 die evangelisch-lutherische Landeskirche und der Sächsische Städte- und Gemeindetag auf eine Regelung zur Vermögensauseinandersetzung: Entweder kauft die Kommune das Grundstück ihres Hauses, oder die Kirche erwirbt das fremdgenutzte Gebäude auf ihrer Flur.

Gemeinde kaufte schon zweimal Kirchenland

Zweimal liefen in Parthenstein schon solche Einigungen, und zwar jeweils nach der ersten Variante. In Pomßen übernahm die Gemeinde von der dortigen Kirchgemeinde das Grundstück der alten Schule, um daraus 2010 das Soziokulturelle Zentrum zu entwickeln. In Klinga kaufte sie der Kirche das Land ab, auf dem der Kindergarten stand. Ihn ließ sie abreißen und 2012 durch einen Neubau ersetzen.

Jetzt bot Kommune der Kirche Gebäude an

Für Grethen strebte Parthenstein den anderen Lösungsweg an. „Die alte Schule bringt uns zwar Mieteinnahmen, weil eine der beiden Wohnungen belegt ist. Aber wir brauchen sie nicht und wollen sie abstoßen“, sagt Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos). Vor 20 Jahren sei schon einmal das Dach in Stand gesetzt worden. Doch das Gebäude habe weder eine Dach- noch eine Fassadendämmung. „Marode Bausubstanz, Holzverbundfenster aus DDR-Zeit, Ofenheizung“, zählt Kretschel weitere Mankos auf und rechnet vor: „Wir müssten 300 000 bis 400 000 Euro reinstecken.“

Wegen des Investitionsstaus kam die Gemeinde, als sie bei der Einführung des doppischen Haushaltswesens eine Eröffnungsbilanz erstellte, auf einen Restbuchwert von 5000 Euro für die Immobilie. Mit dieser Summe im Hinterkopf ging sie in die Verhandlungen mit der Kirchgemeinde. Doch diese zeigte kein Interesse an einem Kauf.

Private Investoren zeigen Kaufinteresse

Das hat sich nun geändert, denn es meldeten sich laut Kretschel zwei Grethener, die Interesse an dem Haus zeigen. Um diese Chance nicht verstreichen zu lassen, schlossen politische und kirchliche Gemeinde eine Vereinbarung, die beiden Seiten zum Vorteil gereicht.

Der Kompromiss sieht vor, dass die Kommune das Gebäude kostenlos abgibt, also einerseits leer ausgeht, aber andererseits nie wieder Geld für Sanierungen locker machen muss. Die Kirchgemeinde, die das Haus bekommt, verkauft es umgehend weiter an Privathand und darf den Verkaufserlös einstecken. Die Grundbuchkosten zahlt der Erwerber, der gleichzeitig den Mieter übernimmt.

Gebäude war auch Gemeindeamt und Rentnertreff

Noch ist der Vertrag nicht rechtsgültig. „Für unseren Teil muss ihn noch die Kommunalaufsicht genehmigen“, erklärt Kretschel. „Und auf der anderen Seite muss die Landeskirche zustimmen.“

Das Gebäude am Mühlgraben hatte früher eine große Bedeutung fürs Gemeinwesen. Laut Ortschronist Gerhard Krueger stammt es aus dem 19. Jahrhundert und war bis in die 1950er-Jahre hinein eine Schule. Von da an bis 1994, als sich Grethen mit Großsteinberg, Pomßen und Klinga zu Parthenstein zusammenschloss, befand sich das Gemeindeamt darin. Die Einwohner kennen das Haus auch noch als Rentnertreff.

Von Frank Pfeifer