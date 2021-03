Grimma

Wasser ist lebenswichtig. Für Mensch, Tier und Pflanze. Am 22. März erinnert daran der internationale Tag des Wassers, zu dem die Vereinten Nationen seit 1993 aufrufen. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Valuing Water“, übersetzt „Wasser wertschätzen“. Denn dies ist eine begrenzte Ressource und wird immer knapper.

Immer mehr Menschen verbrauchen weltweit immer mehr Wasser. Allein in Deutschland sind es jährlich mehr als 120 Milliarden Kubikmeter, fast das dreifache Volumen des Bodensees, so die Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF). Der sogenannte „Wasserfußabdruck“ berücksichtige aber nicht nur den direkten Wasserverbrauch, sondern auch das für die Produktion von Lebensmitteln und Industriegütern benötigte Wasser. Der WWF empfiehlt, regionale und saisonale Produkte zu kaufen sowie den Fleischkonsum zu überdenken. Grund: Hinter einem Kilogramm Rindfleisch verbergen sich bei intensiver Haltung sage und schreibe 15.500 Liter (virtuelles) Wasser, teilt er mit.

Ausgezeichnet: Leitungswasserfreundlich

Doch es geht auch noch um andere Aspekte. Das Wasserwerk in Grimma steht hinter seiner Arbeit und seinem eigenen „Produkt“: Kürzlich ließ es sich vom Berliner Verein „A tip: tap“ (übersetzt „Ein Tipp: Wasserhahn“) als „leitungswasserfreundlich“ auszeichnen. Das kann jedes Unternehmen beantragen, das die entsprechenden Kriterien erfüllt.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gestartet war dieser Verein im Berliner Mariannenkiez. Inzwischen kamen viele weitere „Wasserquartiere“ hinzu. Ziel sei der Umstieg von Flaschen- auf Trinkwasser aus der Leitung, um die CO2-Emissionen und den Plastemüll zu reduzieren. Es gehe ums Aufklären an Ständen, in Kindertagesstätten und Schulen, in Unternehmen sowie um „Trinkorte“, also Trinkbrunnen und andere Orte, an denen man seine Wasserflasche auffüllen darf. Dafür arbeitet der Verein mit Kommunen, Stadtwerken und anderen Initiativen zusammen.

4000 Kubikmeter pro Tag gereinigt

Damit in der Region Grimma-Geithain jeder bedenkenlos das Wasser aus dem Hahn trinken kann, werden im Wasserwerk Grimma, vom Unternehmen Veolia im Auftrag des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain betrieben, pro Tag rund 4000 Kubikmeter Rohwasser aus den Brunnen an der Mulde und in der Parthenaue zu Trinkwasser aufbereitet. Das Wasser fließe hier ausschließlich durch Rohre und durchströmt Filter – nahezu vollautomatisch, so das Unternehmen.

Für Veolia-Mitarbeiter André Scheller ist der digitale Fortschritt, der seine Arbeit immer mehr beeinflusse und auch erleichtere, bemerkenswert. Doch so weit, dass ein Roboter Trinkwasserproben nimmt und kontrolliert, sei es noch nicht, schmunzelt er.

Lesen Sie auch

Von kr/cc