Investor informiert Grimmaer Stadtrat über Pläne für Bahnhof

Grimma

Bevor der neue Eigentümer des Oberen Bahnhofs in Grimma zur Stadtratssitzung am Donnerstag über seine Pläne informierte, gab Oberbürgermeister Matthias Berger zwei Personalien bekannt.

Axel Klug wird Geschäftsführer der Stadtwerke Grimma

Neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Grimma GmbH wird zum 1. Juli Axel Klug. Der Threnaer, der bisher als selbstständiger Berater tätig war und sich als Energiewirtschaftler einen Namen gemacht hat, übernimmt den Posten von Kerstin Ulbricht, die eineinhalb Jahre an der Spitze der Stadtwerke stand und sich jetzt wieder auf ihre Aufgabe als Justiziarin der Stadt konzentriert. Laut Berger stimmte der Aufsichtsrat der Stadtwerke der Bestellung Kluges ebenso einmütig zu wie der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung.

Jörg Böttger leitet das Tiefbauamt von Grimma

Im städtischen Tiefbauamt wiederum hat Jörg Böttger die kommissarische Leitung übernommen. Der langjährige Amtsleiter Dirk Hahmann tritt aus gesundheitlichen Gründen kürzer und kümmert sich laut Berger bis zu seinem Ruhestand um drei konkrete Projekte. Böttger soll in zwei Jahren das Amt dann auch regulär übernehmen.

Zum Oberen Bahnhof: Ursprünglich sollte Samuri Reum im März, als der Verkauf der Immobilie an die RE|SA Grundbesitz Managment GmbH & Co. Oberer Bahnhof Grimma KG beschlossen wurde, vor dem Stadtrat auftreten. Der Corona-Lockdown verhinderte das, so dass Reums Präsentation jetzt nachgeholt wurde.

Stadt Grimma wollte Immobilie Spekulanten entziehen

Rathauschef Berger erinnerte, dass die Stadt Grimma den Bahnhof seinerzeit von einem internationalen Fonds erwarb, um Spekulationen vorzubeugen. Nach der Ausschreibung Ende 2018 habe es drei ernsthafte Interessenten gegeben, und Reum „war der ernsthafteste von allen“. Der Bahnhof wechselt für 50.000 Euro den Besitzer. Der Käufer geht per Vertrag eine Investitionsverpflichtung von 950.000 Euro ein. Sollte die Investition nicht innerhalb von drei Jahren vorgenommen sein, fällt der Bahnhof ohne Wertausgleich zurück an die Stadt Grimma. Zudem müsste die RE|SA eine Vertragsstrafe in Höhe von 250.000 Euro zahlen, für die bei einer Bank eine Bürgschaft hinterlegt ist.

Der Obere Bahnhof in Grimma bietet derzeit einen traurigen Anblick. Quelle: Frank Prenzel

„Wie komme ich als Leipziger dazu, in Grimma den Bahnhof zu sanieren“, stellte der Geschäftsführer der Kommanditgesellschaft eingangs eine Frage. Die Antwort: Mit Sanierungen verdient Reum seit Jahren sein Geld, durch einen befreundeten Architekten aus Grimma wurde er auf die Ausschreibung aufmerksam. Reum spricht auch von steuerlichen Aspekten.

Bahnhof in Grimma ist derzeit verwahrlost

In den derzeit verwahrlosten Bahnhof soll wieder Leben einziehen. Noch aber zeigt das Konzept nur grobe Züge. Zunächst seien vielen Abstimmungen vonnöten, erläuterte Reum. Und: „Wir haben strenge Denkmalschutz-Auflagen, die einzuhalten sind.“ Die Wartehalle soll wieder zu einem Anlaufpunkt für Reisende werden. Der neue Eigentümer des Bahnhofs möchte hier Gastronomie und Läden etablieren, etwa Bäcker und Fleischer. Der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig sicherte bereits zu, im Bahnhof ein Servicezentrum einzurichten. Auf jeden Fall soll die Decke der Eingangshalle wieder frei gelegt werden.

Grob skizziert sind die Pläne für die Immobilie am Grimmaer Bahnhof. Quelle: Frank Prenzel

Spannend sei die Gestaltung der äußeren Baukörper mit Ober- und Dachgeschoss, erläuterte Reum. Er möchte hier Büro- und Praxisflächen schaffen, die mit einem Aufzug barrierefrei zu erreichen sind.

Noch viele Abstimmungen vonnöten

„Eine Feinplanung kann es erst geben, wenn wir zwei Schritte weiter sind“, so der Leipziger, der auch von nötigen Sicherungsarbeiten sprach. Nach den Abstimmungen zum Denkmalschutz und der Planung des Architekten „gehen wir weiter in die Tiefe, wo welche Nutzung passt“. Erst dann will Reum Mieter binden.

Noch wird also viel Wasser die Mulde hinab fließen. Oberbürgermeister Berger hofft, dass 2025, wenn die erste S-Bahn nach Grimma rollt, alles perfekt ist.

Von Frank Prenzel