Inzidenz im Landkreis Leipzig sinkt unter 50 – weitere Lockerungen erwartet

Landkreis Leipzig

Nun geht es Schlag auf Schlag. Nachdem der Landkreis Leipzig vor elf Tagen erstmals die kritische Schwelle von 100 unterschritten hat und mit dem Pfingstwochenende die Bundesnotbremse außer Kraft gesetzt wurde, ist nun auch die 50er-Marke geknackt. Laut dem Robert Koch Institut liegt die Inzidenz am Mittwoch bei 43,4. Ein Grund zur Hoffnung, wenn auch die Zahlen nach dem Pfingstwochenende mit Vorsicht zu genießen sind. Schließlich kommt es nach Feiertagen oft zu Verzögerungen der Meldungen.

Neue Schutzverordnung ab dem 31. Mai

Gerechnet wird dabei wieder auf altbekannte Weise. Bleibt der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 50 (wobei Sonn- und Feiertage nicht mitzählen), dürfen sich die Menschen im Landkreis auf weitere Lockerungen einstellen. Diese könnten frühestens am kommenden Donnerstag den 3. Juni in Kraft treten – also zu einem Datum, an dem die jetzige Corona-Schutzverordnung nicht mehr gilt.

Ab 50er-Inzidenz könnten Schulen wieder öffnen

Noch am 26. Mai will die Landesregierung ein neues Regelwerk beschließen, das am 31. Mai in Kraft treten soll. Dieses enthält laut LVZ-Informationen eine „Sommer-Verordnung“, die schon bei einer Inzidenz unter 100 weitere Freiheiten ermöglichen soll. Unter einem Wert von 50 könnten dann Schulen wieder öffnen und bis zu zehn Personen ohne Einschränkungen zusammenkommen. Auch die Geschäften dürften – nach jetzigem Stand – wieder öffnen. Beschlossen sind diese Änderungen jedoch noch nicht.

Von hgw