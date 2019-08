Grimma/Prösitz

Die irakische Malerin Rouya Raouf, die bereits im Frühjahr zu Gast an der Grundschule Mutzschen war, bietet vom 30. September bis zum 5. Oktober im Künstlergut Prösitz einen Kunstkurs für Jedermann an. Der Unterricht findet anlässlich der interkulturellen Woche statt. Interessenten können so von einer Expertin lernen, wie ein Kunstwerk gelingt.

Raouf unterrichtete bis zu ihrer Flucht aus dem Irak an der Kunsthochschule in Bagdad. Ihre Werke hängen in den großen Galerien der Welt. Die Künstlerin liebt es, zu unterrichten und ihr Wissen um die einzelnen Techniken weiterzugeben.

Interessenten sollten sich bis zum 25. September im Künstlergut Prösitz unter der Rufnummer 0170/8953903 oder per Mail unter der Adresse kuenstlergut@gmail.com melden. Kinder sind ebenfalls herzlich willkommen. Der Zugang ist barrierefrei.

Von Detlef Rohde