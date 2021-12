Regenmengen wie in diesem Jahr an der Ahr hätten wohl auch an der Mulde zur neuen Katastrophe geführt. Bekanntlich würde Grimma bei solch einem Hochwasser erneut voll laufen. Doch wie käme die braune Brühe wieder aus der Stadt? Steht die Anlage, wie ein LVZ-Leser glaubt, wegen der verriegelten Tore einem schnellen Abfluss entgegen?