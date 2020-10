Ist die Skaterbahn am Grimmaer Dorf der Jugend ein Schwarzbau?

Grimma

Eitel Sonnenschein herrschte vor zwei Jahren, als die Stadt Grimma an der Alten Spitzenfabrik für 20.000 Euro kurzerhand eine acht mal 40 Meter große Fläche asphaltieren ließ und junge Leute in einer konzertierten Aktion ihre Skater-Elemente errichteten. Die meisten Rampen und Podeste stammten aus der Anlage im Teletubbyland in den Gerichtswiesen, die der Tüv Anfang 2018 sperren ließ. Inzwischen sind jedoch dunkle Wolken aufgezogen, und die Jugendlichen fürchten um die Fortexistenz ihres kleinen Skate-, BMX- und Streetballparks am Dorf der Jugend.

Im August 2018 packten Jugendliche an, um sich am Dorf der Jugend ihre Skateranlage zu errichten. Quelle: Frank Prenzel

Denn die Anlage wurde seinerzeit ohne Bauantrag aus dem Boden gestampft. Mit diesem Sachverhalt befasst sich das Landratsamt inzwischen ebenso wie mit einer ans Umweltamt gerichteten Anwohner-Beschwerde wegen Lärmbelästigung durch Jugendstätte und Skaterpark.

Jugendliche machen Bahn im Stadtrat Grimma zum Thema

In der Bürgerfragestunde der jüngsten Stadtratssitzung wollten einige Jugendliche gemeinsam mit Carolyn Reg’n, Sozialarbeiterin im Dorf der Jugend, wissen, was Sache ist. „Wie konnte die Bahn denn ohne Bauantrag und damit ohne Genehmigung errichtet werden“, fragte Tristan Runge. Nun bestehe die Gefahr des Abrisses. „Es kann jederzeit der Bescheid kommen, dass die Anlage gesperrt wird“, meinte der Elftklässler gegenüber der LVZ, zumal nach Kenntnis der Jugendlichen eine Veränderungssperre auf dem Gebiet liegt. „Die offene Frage verunsichert uns“, sagt Sozialarbeiterin Reg’n. Die Jugendlichen fühlten sich mit ihren Ängsten nicht abgeholt.

Bestrebungen, Skaterbahn in die Halle zu verlegen

Die Problemlage ist komplex. Mittlerweile gibt es Bestrebungen, die Skateranlage in die daneben befindliche Halle der einstigen Fabrik zu legen und damit die Kuh vom Eis zu holen. Mit dieser Aussicht haben die von der Geräuschkulisse betroffenen Anwohner vom Schomerberg am 12. März einem Kompromiss zugestimmt. Im Beisein von Stadtverwaltung, Skater-„Chefin“, Sozialarbeiterin Reg’n und Bewohnern legte man eine Nutzung der Anlage von Montag bis Sonnabend jeweils 10 bis 20 Uhr fest. Doch die Bahn ist frei zugänglich. Nicht jeder hält sich an die Zeiten – oder weiß etwas davon. Nicht selten dringen auch sonntags die wie Schüsse hallenden Töne zu den Häusern.

Am Hang befinden sich Häuser, die die Geräusche abbekommen. Quelle: Frank Prenzel

Wenige Tage nach der Stadtratssitzung traf Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) mit dem Eigentümer der Alten Spitzenfabrik zusammen. „Er sieht es verantwortungsvoll“, so der Rathauschef. Allerdings ist die Halle derzeit noch in Hand der Diakonie, die sie als Lager angemietet hat.

Die jetzige Bahn unter freiem Himmel steht auf städtischem Grund und Boden. Berger zufolge wollte die Stadt vor zwei Jahren im Interesse der Jugendlichen schnell Ersatz fürs Teletubbyland und keine Zeit verstreichen lassen. Seinen Worten zufolge ist das Areal rund um Unteren Bahnhof und Ex-Spitzenfabrik ein Mischgebiet: „Da kannst du alles bauen.“ Und der Bauantrag? Das sei keinem bewusst gewesen.

Grimma nahm Kommunal-Pauschale für Bitumen

Die 20.000 Euro für den Spezial-Bitumen kamen aus dem Topf der Kommunal-Pauschale des Freistaats, die Stadt steuerte 5000 weitere Euro für Material bei. Ohne groß zu fragen, wurden in Absprache mit dem damaligen Sozialarbeiter Tobias Burdukat Nägel mit Köpfen gemacht. Mittlerweile ist Berger klar, dass ein Bauantrag vermutlich gescheitert wäre. „Der Lärmschutz gibt das nicht her“, merkte er im Stadtrat an.

Die Bitumenschicht für die Skateranlage in Grimma kostete 20.000 Euro. Quelle: Frank Prenzel

Der Rathauschef sieht es als beste Lösung an, die Skateranlage in die Halle zu verlegen. Die Überlegungen gehen dahin, dass der Förderverein für Jugendkultur und Zwischenmenschlichkeit als Träger des Dorfes der Jugend die Halle mietet oder sogar pachtet und künftig bewirtschaftet. Er müsste sich auch um Fördermittel kümmern, so Berger. Und ohne Bauantrag wird es wohl nicht gehen, hieß es zur Debatte im Stadtrat.

Anwohner in Grimma : „Wir sind die Leidtragenden“

Thomas Textor gehört zu den Bewohnern der sechs betroffenen Häuser am Schomerberg, die plötzlich mit den nervenden Geräuschen konfrontiert waren und im Frühjahr 2019 erstmals auf die Stadt zugingen. „Der Schall kann nicht in Richtung Mulde weg und geht verstärkt auf unsere Seite“, sagt er. Der Oberbürgermeister habe vor zwei Jahren schnell helfen wollen und sei pragmatisch an die Sache heran gegangen. „Wir aber waren die Leidtragenden.“

Textor spricht von einem konstruktiven Dialog mit der Stadt. Die Anwohner wollen den Jugendlichen nicht ihren Spaß nehmen und ringen um eine „akzeptable Lösung für alle Beteiligten“. „Wir haben Vorschläge gemacht, um das Problem aus der Welt zu schaffen“, erläutert der Anwohner. Neben einer Lärmschutzwand und einer Verlegung der Bahn auf die andere Fabrikseite wurde auch die Skaterhalle als optimale Variante ins Spiel gebracht. Die Abmachung zu den Nutzungszeiten spricht für den guten Willen der Anlieger.

Die Bahn soll in die benachbarte Halle. Quelle: Frank Prenzel

Eine Gesellschaft des Leipziger Unternehmers Benjamin Schmittgall, die AGS GmbH, fungiert als Eigentümer der vermieteten Spitzenfabrik. Der Verlegung der Anlage in die Halle steht er aufgeschlossen gegenüber, wissend, dass eine baurechtliche Prüfung notwendig ist. So könnte man dem Konflikt aus dem Wege gehen, meint der Geschäftsmann. „Ich kann dabei aber nur vermitteln.“ Seiner Ansicht nach hat „niemand etwas davon, wenn die Bahn weg kommt“.

Landratsamt in Borna prüft Sachverhalt

Landratsamt-Sprecherin Brigitte Laux bestätigt, dass das Umweltamt Anfragen und Beschwerden zur Lärmbelästigung durch Veranstaltungen im Dorf der Jugend und den Skaterpark erreichten. Zeitnah sei ein Gesprächstermin des Bauaufsichtsamts mit der Stadt Grimma geplant. Da für den Skaterpark keine Baugenehmigung vorliege, „klären wir derzeit, wie sich die Situation vor Ort darstellt“. Der Standort befinde sich im festgesetzten Überschwemmungsgebiet, so Laux weiter. „Das ist für die Genehmigung einer solchen Anlage kein absolutes No-Go, sofern über Auflagen mögliche Sicherheitsgefahren ausgeschlossen werden können.“

Laux zufolge gehört zur Prüfung des Sachverhalts, ob für die bestehende Anlage eine Genehmigung nötig war, und wenn ja, ob sie im Nachgang erteilt werden kann. Heilung statt Rückbauverfügung – das sei immer der erste Punkt einer Bewertung.

Von Frank Prenzel