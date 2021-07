Ja oder Nein? Entscheidung zum Kinderreitfest Grimma ist gefallen

Grimma

Gute Nachricht für alle Freunde des Pferdesports: Das diesjährige Kinderreitfest auf den Böhlschen Wiesen in Grimma findet statt. Vor wenigen Tagen sei die Entscheidung gefallen, informiert der Vorsitzende des Kinderreitfest-Vereins, Mario Rost. Die Wettbewerbe gehen vom 10. bis 12. September über die Bühne, und ein Höhepunkt ist ohne Zweifel die Pferdenacht-Show am Sonnabend. Die dann gültige Coronaschutz-Verordnung des Freistaates bestimmt die Zahl der Zuschauer. Momentan müsste sich der Veranstalter keine Sorgen machen.

In Grimma geht die zehnte Auflage über die Bühne

Es ist das zehnte Kinderreitfest. Dabei gehen Verein und Kommune wie gewohnt Hand in Hand. „Ich habe so viele Anrufe von Reitern und Vereinen bekommen, dass wir uns mit der Stadt zur Durchführung entschieden haben“, erläutert Rost. Zudem sei er zuletzt mit seiner Tochter auf zwei Bundesturnieren gewesen und habe gesehen, „dass viel geht“.

Beim Kinderreitfest geht es hoch zu Ross auch durchs Wasser. Quelle: Thomas Kube

Am Auftakt-Freitag sind allerdings noch keine Pferde zu sehen. Dann werden im Vierkampf das Schwimmen und der Crosslauf absolviert, zwei Disziplinen ohne Vierbeiner. Die Reitdisziplinen werden dann am Sonnabend und Sonntag ausgetragen. Des weiteren können sich die Zuschauer auf insgesamt 24 Prüfungen freuen, bei denen Reiterinnen und Reiter im Alter von 4 bis 28 Jahren am Start sind. Als ein Höhepunkt ist die Landesbestenermittlung in der Vielseitigkeit anzusehen. Die 12- bis 16-Jährigen sind auf Pony oder Pferd unterwegs und müssen sich im Geländeritt, bei der Dressur und im Springen beweisen.

Prengel und Bodendorf übernehmen Turnierleitung

Mario Rost zufolge übernehmen die Vereinsmitglieder Hagen Prengel und Erik Bodendorf die Turnierleitung. Das Kinderreitfest umfasse einen Finanzrahmen von mehr als 15.000 Euro, der über Sponsoren zu decken sei.

Von Frank Prenzel