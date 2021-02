Jagdsaison endet im Forstbezirk Leipzig

Bad Lausick/Leipzig

Halali in den Wäldern des Forstbezirks Leipzig - doch in der (fast) beendeten Saison ohne Jagdhornbläser und jagdliches Brauchtum: Corona hat erheblichen Einfluss auch auf die Jagden und auf die Vermarktung des Wildbrets. Hinzu kommt die Notwendigkeit, die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest einzudämmen. Unter Pandemie-Bedingungen fanden seit November unter anderem im Colditzer Forst und im Thümmlitzwald, im Planitzwald und im Wermsdorfer Forst 17 großflächige Bewegungsjagden statt. Erlegt wurden 706 Tiere, Schwarzkittel vor allem, aber auch Rehe und Damwild.

Jagen auf Abstand und ohne Brauchtum

Von einem enormen administrativen Aufwand spricht Forstdirektor Andreas Padberg. „Der Infektionsschutz genoss absoluten Vorrang. Nur wo die abgestimmten Hygiene-Konzepte umgesetzt werden konnten, wurden die Jagden auch durchgeführt.“ Auf jegliches Zusammenkommen der Jagdteilnehmer, das nicht der unmittelbaren Jagddurchführung diente, habe man schweren Herzens verzichtet. Brauchtum wie das Verblasen der Strecke und die Übergabe der Brüche an die erfolgreichen Jäger – „Traditionen, auf die wir im Forstbezirk Leipzig großen Wert legen“ – fand nicht statt. Die Restriktionen seien ablesbar am Ergebnis: „Wir konnten nicht ganz an die sehr guten Vorjahresergebnisse anknüpfen. Wir müssen im kommenden Jagdjahr dranbleiben, um übermäßige Wildschäden zu verhindern.“

Anzeige

Der Ausbreitung der Schweinepest vorbeugen

Die Bewegungsjagden, die zwischen November und Januar stattfanden, nennt der Forstdirektor „ein effektives und tierschutzgerechtes Mittel, um Wildbestände angemessen zu regulieren“. Beim Schwarzwild gehe es präventiv darum, die Schweinepest auszubremsen. Das gelinge mit Bewegungsjagden am wirkungsvollsten. „Das Wild wird durch Jagdhunde und Jagdhelfer schonend zum Verlassen seiner Einstände gebracht. Dadurch kann es durch die strategisch platzierten Jäger genau beurteilt und tierschutzgerecht erlegt werden.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Saison der Bewegungsjagden endet mit dem Beginn der Schonzeit für Reh- und Rotwild im Februar. Das Jagdjahr dauert derweil noch bis Ende März. Bis dahin werden noch vor allem Wildschweine bei der Einzeljagd erlegt. Die Gesamtstrecke aus Einzeljagden und Gesellschaftsjagden beziffert Andreas Padberg im Jagdjahr 2019/2020 auf 1894 Stück Schalenwild, davon 774 Wildschweine.

Stabiler Mischwald muss sich entwickeln können

Die Bejagung erfolge im Forstbezirk nach abgestimmten Plänen und sei eine wichtige gesetzliche Aufgabe, so Padberg. Ziel sei es, jede Fläche einmal über den Winter zu bejagen. „Die Jagd in unserer Kulturlandschaft ist wichtig, um Wälder vor übermäßigen Wildschäden zu schützen und gesunde Wildbestände zu erhalten.“ Sie trage zur Entwicklung klimastabiler Mischwälder bei und zur erfolgreichen Wiederbewaldung jener Flächen, die nach den durch Stürme und Trockenheit entstandenen massiven Waldschäden beräumt werden mussten.

Wildbret gibt es direkt beim Sachsenforst

Nicht zuletzt, sagt Padberg, werde bei den Jagden ein gesundes und regionales Nahrungsmittel gewonnen. „Unser Wildbret ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt, das vollkommen natürlich ohne Antibiotika in Wald und Flur gewachsen ist.“ Der Staatsbetrieb verkaufe das Wildfleisch an Händler, Gastwirte oder auch direkt an Verbraucher. Doch der Markt sei durch Corona durcheinander gewirbelt. Während Gaststätten geschlossen seien und als maßgebliche Abnehmer ausfielen, steige die Nachfrage der privaten Verbraucher. Anders als sonst konnte in dieser Saison aber keinen Wildverkauf direkt ab Strecke erfolgen. Das Wild wird ausschließlich nur über die Wildkühlzellen des Forstbezirkes abgegeben.

www.sachsenforst.de/jagd

Von Ekkehard Schulreich