Jagdhaus Kössern erst im September wieder mit Musik und Malerei

Grimma/Kössern

Das 20-jährige Bestehen des Dorfentwicklungs- und Kulturvereins Kössern/ Förstgen fällt in eine schwierigere Zeit. Denn auch im barocken Jagdhaus liegt wegen der Corona-Pandemie die Kultur auf Eis. „Für einen kleinen Verein gilt es derzeit mehr denn je zu kämpfen“, so Geschäftsführerin Ute Wächtler, die ebenso wie ihre Kultur-Koordination Siri Köppchen in Kurzarbeit ist. „Ich bin zwei Mal in der Woche vor Ort, um die Geschäfte in stark eingeschränkter Form weiterzuführen und um mich um das Haus zu kümmern“, so Wächtler, die froh darüber ist, dass der Kulturraum auch in der aktuellen Situation zu ihrem Verein steht.

Zu einem Verein, der laut seiner Geschäftsführerin vor 20 Jahren mit dem Ziel aus der Taufe gehoben wurde, bezahlbare Kultur auf dem Land anzubieten. Eine Idee, die bis zu Corona erfolgreich umgesetzt wurde. „Wir bekommen sehr viel moralische und zum Teil auch sehr emotionale Unterstützung seitens unseres treuen Stammpublikums“, betont Wächtler.

Dieses allerdings gehöre mehrheitlich einer Altersgruppe an, die als Virus-Risikogruppe eingestuft wird. „Entsprechend groß ist auch unsere Unsicherheit, wie unser Publikum auf eine mögliche Wiederaufnahme unseres Veranstaltungsprogramms in der zweiten Jahreshälfte reagieren wird.“ Immerhin sitze man mit den Künstlern insofern in einem Boot, als beide Seiten von den weiteren Entscheidungen der Politik abhängig seien.

Start nach der Sommerpause avisiert

Man gehe aber mit Stand heute fest davon aus, dass das Programm der zweiten Jahreshälfte wie geplant am 5. September ohne Einschränkungen für die Besucher mit einem Konzert für Trompete, Klavier und Kontrabass gestartet werden könne.

Während die Kultur noch auf Eis liegt, explodiert die Natur: Ein Besuch des Jagdhaus-Gartens lohnt sich besonders im Wonnemonat Quelle: Siri Köppchen

Bis dahin sei eine Besuch im Garten, den aktuell eine wunderschöne Blumenwiese ziert, jederzeit zu empfehlen, wirbt Ute Wächtler. Ihren Angaben zufolge ist ab Pfingsten auch die Außenstelle der Grimmaer Touristinformation wieder an jedem Sonnabend und Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr geöffnet. „Und im Juli wird unser Haus- und Hofmaler Karl-Heinrich Vogel seine Ausstellung ‚Kösserner Bildergeschichten’ um drei weitere Bilder mit jagdlichen Motiven erweitern.“

Von Roger Dietze