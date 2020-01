Jahresbericht: So geht es in Grimmas Mehrgenerationenhaus weiter

Grimma

Es wird auch im neuen Jahr ein beliebter Anlaufpunkt in Grimma sein: das Mehrgenerationenhaus (MGH) „Alte Feuerwehr“ am Nicolaiplatz. Im Schnitt zählt der offene Bürgertreff rund 45 Besucher am Tag, womit sich jeden Monat um die 1000 große und kleine Leute ein Stelldichein geben. Einrichtungsleiterin Steffi Selzer weiß das so genau, weil das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben jährlich ein Monitoring anfordert. Es will dabei wissen, wie viele Menschen ins MGH kommen und wie sie sich hinsichtlich Alter und Geschlecht zusammensetzen. Schließlich finanziert sich das Haus zu großen Teilen aus Bundesmitteln. In diesem Monat ist der zusammenfassende Arbeitsbericht für 2019 fällig.

Fördergelder gibt es aus vielen Töpfen

Seit 2012 ist die Stiftung St. Georgenhospital bei der Stadt Grimma Träger des MGH. Aus dem entsprechenden Förderprogramm des Bundes fließen dem Haus jährlich 30.000 Euro zu, 10.000 Euro leistet die Kommune als Co-Finanzierung. Zusätzliche 15.000 Euro gibt es für die Stelle zur Förderung von Lesen, Schreiben und Rechnen. Gedeckt ist der MGH-Betrieb damit nicht. Deshalb ist die soziale Einrichtung auf die Einnahmen aus Veranstaltungen und die Unterstützung ihrer Partner und Sponsoren angewiesen. „Wir zapfen auch weitere Fördertöpfe an“, erläutert Selzer. Der Verein F.A.K.T., dem die 59-Jährige ebenfalls vorsteht, unterstützt die Arbeit in einem engen Geflecht.

Das Spektrum der Angebote im 2008 gegründeten MGH „Alte Feuerwehr“ ist breit. Im neuen Jahr will das Selzer-Team noch stärker als bisher das Thema „ Digitalisierung“ in den Fokus rücken. Dabei geht es vor allem darum, ältere Menschen mit den digitalen Möglichkeiten im Alltag vertraut zu machen. So werden in diesem Jahr zweimal „Digitale Engel“ ins Haus kommen und Senioren rund ums Internet ins Bild setzen. Laut Selzer geht es dabei zum Beispiel um den Online-Einkauf oder die Handhabung von eBay. Zudem verweist die Chefin auf den Digitalen Stammtisch. Weitergeführt werden das Projekt „Senioren fit fürs Internet“, bei dem Oberschüler älteren Leuten wichtige Kniffe am Rechner beibringen, und die monatliche Handy-Sprechstunde.

Neu im Programm: ein Schulden-Ratgeber der Caritas

Ein neuer Aspekt ist laut Selzer die Schulden-Prävention beziehungsweise der Umgang mit den Finanzen. Der neue Ratgeber, bei dem die Caritas zur Seite steht, wird am 20. Januar erstmals angeboten (Anmeldung bis 15. Januar unter 03437/982614). Zum Auftakt geht es um Verträge und Zahlungsverpflichtungen.

Das Thema „Fit bis ins hohe Alter“ ist ebenfalls ein wichtiger Baustein im neuen Jahr. Dabei gehe es nicht nur um Bewegung, sondern auch um gesunde Ernährung, erläutert Selzer. Für entsprechende Angebote holt sich das MGH kompetente Partner ins Boot. Der gefragte Gesundheitstag findet zwei Mal statt.

Für jeden Bürger in Grimma ist was geboten

An den bewährten und nachgefragten Offerten hält der Bürgertreff natürlich fest. Und die reichen von der Krabbelgruppe bis zur beliebten Frühstücksoase (jeden Donnerstag um 9 Uhr), der sich eine Spielerunde anschließt. Selzer spricht von rund zwei Dutzend unterschiedlichen Angeboten – von täglich bis einmal pro Jahr – die das MHG unterbreitet. Viele zielen neben Geselligkeit darauf, Menschen Hilfe zu geben. Dazu zählt die Haltestelle „ uno mondo“, ein interkultureller Treff jeden Mittwoch, bei dem Migranten unter die Arme gegriffen wird, etwa beim Übersetzen von Dokumenten oder dem Erklären ganz alltäglicher Dinge. Flüchtlinge können im Haus auch Deutschunterricht nehmen.

Ehrenamtlichen Helfer leisten unermüdliche Arbeit

„Wir sind eine Drehscheibe und mit unseren Angeboten auch außerhalb des Hauses unterwegs“, betont Selzer. Am Nicolaiplatz ist in der Regel Montag bis Freitag geöffnet. Möglich ist die vielfältige Offerte nur dank der etwa 65 ehrenamtlichen Mitstreiter, denen kurz vor Weihnachten in gemütlicher Runde einmal mehr Danke gesagt wurde für ihre unermüdliche Arbeit.

Ohne sie würde es nicht funktionieren: die vielen ehrenamtlichen Mitstreiterinnen des Mehrgenarationenhauses „Alte Feuerwehr“ in Grimma Quelle: Frank Prenzel

Das MGH „Alte Feuerwehr“ ist übrigens eines von 35 Mehrgenerationenhäusern in Sachsen. Einmal im Jahr kommen deren Vertreter zu einem Moderationskreis-Treffen zusammen. Im vorigen Jahr war Grimma der Gastgeber für die Austausch-Runde.

Von Frank Prenzel