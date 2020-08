Jenny Wende übernimmt Leitung in Oberschule Trebsen

Trebsen

Wer einen Leitungsposten übernimmt, sieht sich normalerweise einem Berg an Herausforderungen gegenüber. Jenny Wende steht sinnbildlich nicht vor dem Brocken im Harz, sondern vor der Zugspitze in den Alpen, seit ihr die Regie der Oberschule Trebsen obliegt. Zu bewältigen hat sie weit mehr als die normalen Probleme einer solchen Bildungsstätte. Ihr Start liegt in einer Zeit, in der sich das Unterrichten äußerst schwierig gestaltet.

„Mental war ich auf die neue Tätigkeit vorbereitet, doch die Realität ist dann doch noch mal etwas ganz anderes“, sagt die Deutsch- und Ethiklehrerin, die seit 2009 in der Oberschule arbeitet. Nachdem sie vor Jahren ihr Vorgänger Detlef Hörig gefragt hatte, ob sie sich vorstellen könne, seine Nachfolge anzutreten, belegte sie Kurse im Sächsischen Bildungsinstitut „Siebeneichen“ in Meißen. Sie eignete sich dort Wissen zu leitungsrelevanten Themen an, ahnte aber noch nichts von Corona. Auch nicht im Oktober vergangenen Jahres, als sie sich auf die ausgeschriebene Stelle bewarb.

Versäumnisse sind aufzuholen

Nun kam der Zug ins Rollen. Im Februar Vorstellungsgespräch im Landesamt für Schule und Bildung. Im Juni sprach sich die Schulkonferenz aus Vertretern von Schülern, Eltern und Lehrern mehrheitlich für sie aus. Mitte Juli erhielt sie die Ernennungsurkunde, den Job trat sie zum 1. August an. Und schließlich werden sie die Schüler ab dem kommenden Montag als neue Chefin erleben.

Mit ihrem Pädagogen-Team bespricht die Wurzenerin diesen Donnerstag, wie mit den Defiziten des vergangenen halben Jahres umgegangen werden soll. „Wir tauschen uns aus, was wegen der Corona-Krise nicht geschafft wurde und wiederholt werden muss“, erklärt sie. Zuversichtlich zeigt sie sich, sämtliche Versäumnisse aufholen zu können.

Hauptaugenmerk auf Abschlussklassen

Großes Augenmerk will sie dabei auf die Abschlussklassen legen. „Sie werden in allen Überlegungen zuerst berücksichtigt. Für sie soll es möglichst keine Ausfälle von Stunden geben, auch wenn das leider nicht immer in unserer Macht steht, weil die Personaldecke wie überall sehr dünn ist“, erklärt die 34-Jährige, die mit dem zweifachen Ruder-Olympiasieger Philipp Wende verheiratet ist und somit weiß, welche Bedeutung ein guter Zieleinlauf hat.

Schule wird digitalisiert

Für einen solchen braucht es heutzutage auch eine gute technische Infrastruktur. Im Rahmen des Digitalpakts von Bund und Ländern hat die Oberschule Trebsen ein Medienentwicklungskonzept erstellt. „In den kommenden Monaten werden bei uns die herkömmlichen grünen Tafeln durch ähnlich große Monitore ersetzt, an denen sich interaktiv arbeiten lässt“, kündigt Wende an. Die notwendige Verkabelung im Haus existiere bereits, sie müsse lediglich optimiert werden. Dringend notwendig sei nun aber der in Aussicht gestellte Glasfaseranschluss.

Jubiläumsfeier soll nachgeholt werden

Mit einem großen organisatorischen Aufwand wird auch die Vorbereitung des Schuljubiläums verbunden sein. Eigentlich wurde die Bildungsstätte schon vor kurzem 125 Jahre alt, doch das konnte wegen Corona nicht gebührend gewürdigt werden. „Wir wollen, wenn das dann möglich ist, nächsten Sommer die Feier nachholen“, sagt Jenny Wende.

Jenny Wende unterrichtet weiter

Thematisch noch weiter für sie entfernt, aber trotzdem im Hinterkopf verankert, ist die bauliche Erweiterung des Gebäudekomplexes. „An vorderster Stelle steht jetzt erst einmal, den Schulalltag zu stemmen“, postuliert sie. „Ich bin mit Leidenschaft Lehrerin. Für mich ist die Arbeit mit dem, am und für den Schüler wichtig.“ Deshalb will sie nicht nur Chefin sein, sondern auch weiter unterrichten.

Von Frank Pfeifer