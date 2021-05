Jubiläum ohne Feier im Grethener Gasthaus „Zur Treve“

Parthenstein/Grethen

Es hätte eine Feier werden können, doch bei ihrem eigenen Jubiläum blieb die Grethener Gaststätte „Zur Treve“ zu. In diesen Tagen ist sie 25 Jahre alt geworden und Inhaber Roy Brummer muss weiter warten, bis er wieder richtig Geschäfte machen kann. Gewünscht hätte er sich das anders.

„Aus meiner Sicht wäre es besser gewesen, die Gastronomie offen zu lassen“, meint der 49-Jährige. „Wir haben genügend Platz, damit die Gäste nicht zu dicht sitzen müssen. Und ich weiß, wer zu mir kommt und geht, was in einem Supermarkt nicht der Fall ist.“ Bei solchen Worten denkt er ebenfalls an seine Kunden. „Sie wollen nicht nur ein Bier trinken, das können sie auch zu Hause. Ihnen geht es darum, sich zu unterhalten, auszutauschen. Das ist eben Dorf“, sagt der Wirt.

Staatliche Hilfen zügig eingetroffen

Über die Runden kommt er dank der Unterstützung durch seine Familie und der finanziellen Hilfen durch Vater Staat, die bei ihm zügig eintrafen. „Damit decke ich alle Kosten zum Beispiel für Gebäude- und Krankenversicherung sowie den Strom ab“, freut er sich. „Doch“, so räumt er ein, „das Geld geht irgendwann zu Ende.“ Deshalb hofft er, bald wieder öffnen zu dürfen.

Hoffen auf Start im Sommer

Die Inzidenz, nach denen Bund und Land die Beschränkungen weitgehend richten, sinkt im Landkreis Leipzig, so dass sich die Aussicht auf eine Erfüllung dieses Wunsches schon zum Pfingstmontag ergibt. Allerdings zunächst nur für den Außenbereich, der sich für Roy Brummer nicht lohnt. So ist er bescheiden geworden: „Vielleicht kann ich ja wenigstens im Sommer wieder richtig loslegen.“ Ihn würde es freuen, wenn dann alles wie vor der Coronakrise wird; er hegt aber Zweifel, dass die Skatturniere, die bei ihm zweimal im Jahr liefen, noch Bestand haben. „Viele Ältere sind inzwischen gegangen, und Jüngere kommen nicht nach“, bedauert er.

Oldtimerfreunde warten

Nach seinem Dafürhalten sollten die Verkehrsteilnehmerschulungen fortgeführt werden, die stets gut besucht wurden. Und die Oldtimerfreunde, die seit 23 Jahren jeden Freitag bei ihm zum Stammtisch zusammenkamen, würden schon sehnlichst darauf warten, sich in der „Treve“ wieder treffen zu können. Sie sind quasi fast von Anfang an dabei.

Lokal nach Wohngebiet benannt

Am 1. Mai 1996 eröffnete Senior Klaus Brummer die Gaststätte mit Schankraum, Wintergarten und Saal in einem Gebäude, das er von der Gemeinde gekauft hatte und in dem zuvor Schulhort und Turnhalle untergebracht waren. Benannt hatte er sie nach dem gleichnamigen Wohngebiet, das damals nebenan entstand.

An der Straße von Grimma nach Leipzig gelegen: Die Gaststätte „Zur Treve“ in Grethen. Quelle: Thomas Kube

Wie sein Sohn Roy, der sie zwei Jahre später übernahm, hörte, handelte es sich möglicherweise um einen Schreibfehler. Das Wort Trewe mit „w“ bedeute Viehtrieb, sagt er. Auf einem nahen Feldweg könnten früher Rinder zur Weide gebracht worden sein. Andererseits habe ihm ein Gast aus dem alten Bundesgebiet erzählt, dass Treve mit „v“ so viel wie Rasten und Ruhen heiße.

Gutes Geschäft bis zum ersten Lockdown

Egal, Hauptsache der Laden lief solide. „Unser Hauptgeschäft waren Familienfeiern zu Hochzeiten, Geburtstagen, Jugendweihen und Konfirmationen, aber auch Trauerfeiern“, berichtet Roy Brummer. Unter der Woche lohnte sich der Mittagstisch nicht, aber abends kamen Stammgäste auf ein Bier und ein Schnitzel. Das alles bis zum ersten Lockdown im März vergangenen Jahres.

Neuer Fußboden eingezogen

Die erste und aus heutiger Sicht relativ kurze Schließung kam dem Inhaber fast schon gelegen. „Wir mussten die Kellerdecke zum Gastraum rausreißen, weil der Holzfußboden nachschwang. Bei normalem Betrieb hätte ich gar nicht gewusst, wie ich das machen soll“, erklärt er. Seit dem Umbau besteht der Fußboden aus großformatigen modernen Fliesen.

Seit über einem halben Jahr dicht

Einen Eindruck davon konnten sich die Gäste vergangenes Jahr nur vorübergehend machen. Zum zweiten Mal durfte sie Roy Brummer nicht mehr bewirten, nun schon über ein halbes Jahr lang. „Wenn ein, zwei Leute ein Steak abholen wollen, lohnt es sich nicht den Herd anzuwerfen. Das mache ich nur ab zehn Personen aufwärts“, sagt er. „Aber so viele durften sich ja schon lange nicht mehr treffen.“

