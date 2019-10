Jubiläumswoche im Mutzschener „Zwergenland“

Grimma/Mutzschen

Schlag auf Schlag geht es in dieser Woche in der Mutzschener Kindertagesstätte „ Zwergenland“. Der heutige Bau der Einrichtung wurde vor 30 Jahren eingeweiht, was mit einer Jubiläumswoche groß gefeiert wird. Zum Auftakt am Montagmorgen ließen die ein- bis sechsjährigen Steppkes 100 bunte, gasgefüllte Luftballons in den blauen Himmel steigen und hoffen nun, dass der ein oder andere Finder eine Antwort schickt.

Tafel erinnert an den Bau vor 30 Jahren

Der erste Spatenstich für den Flachbau mit drei Trakten wurde im April 1986 gesetzt – mit dem Ziel, Mutzschen eine neue Kinderkrippe zu geben. Haus und Garten entstanden als sogenannter Initiativbau, an dem sich zahlreiche Mutzschener Betriebe und Einwohner beteiligten. Noch heute erinnert im Flur der Kita eine Ehrentafel an alle, die sich seinerzeit einbrachten und Hand anlegten. Sie hängt gleich neben dem symbolischen Schlüssel, den der damalige Bürgermeister Bernd Hinz am 6. Oktober 1989 übergab.

Die Mutzscher Kita „Zwergenland“ feiert ihr 30-Jähriges. Im geschmückten Gang erinnern eine Ehrentafel und der symbolische Schlüssel an die Einweihung im Oktober 1989. Quelle: Frank Prenzel

Die neue Krippe wurde demnach zum 40. Jahrestag der DDR ihrer Bestimmung übergeben, in einer Zeit, als immer mehr Menschen gegen dieses Land aufbegehrten und nur Wochen später die Mauer zu Fall brachten. Die ersten 60 Krippenkinder zogen aber erst im März 1990 ein, erinnert sich Erzieherin Dorit Born, als einzige des heutigen Teams von Anfang an dabei. Schon bald kamen erste Kindergarten-Steppkes hinzu, weil der alte Mutzschener Kindergarten aus allen Nähten platzte. 1991 wurde dann der gesamte Kindergarten mit im Neubau untergebracht.

Kita ist im Programm „Kinder stärken“

Momentan werden 76 Kinder in der 120 Plätze zählenden Integrationseinrichtung betreut. Zwölf Erzieherinnen und ein Erzieher kümmern sich um die Mädchen und Jungen. Darüber hinaus gehört das „ Zwergenland“ zu den 147 sächsischen Kitas, in denen mit Förderung des Europäischen Sozialfonds zusätzliche pädagogische Fachkräfte im Rahmen des Programms „Kinder stärken“ tätig sind. In Mutzschen ist Susanne Beigang in dieser Position seit drei Jahren im Team und steht sozial schwächeren Familien zur Seite. Derzeit besuchen die städtische Einrichtung in der Obereren Hauptstraße 35 auch fünf Integrationskinder, die aufgrund individueller Bedürfnisse einer besonderen Förderung bedürfen.

„ Zwergenland “ hat noch hauseigene Küche

Kita-Leiterin Susan Höfer befindet sich seit Sommer im Babyjahr, so dass ihre Stellvertreterin Sissy Blümel die Fäden in der Hand hält. Die 27-jährige Erzieherin, die momentan ein berufsbegleitendes Studium der Sozialarbeit absolviert, nennt eine weitere Besonderheit des „ Zwergenlandes“. Denn hier gibt es noch eine hauseigene Küche. An den Töpfen sorgen die zwei Köchinnen Christiane Horn und Anke Sauer täglich für leckeres Essen. Sie verarbeiten auch die Ernte des acht Jahre alten Kita-Schrebergartens, in dem die Kinder pflanzen und Früchte einbringen.

Chefin lobt die großzügigen Räume und Flächen

Auch wenn nach der Wende Türen und Fenster erneuert wurden, das Haus atmet an allen Ecken und Enden DDR-Charme. Die Stadt Grimma hält sich hier aber mit Investitionen zurück und plant vielmehr, am jetzigen Schul-Standort perspektivisch zunächst eine neue Kita und danach ein neues Schulhaus zu errichten. Der Zeitpunkt ist offen. Dennoch mag Sissy Blümel über die Bedingungen nicht klagen. „Wir haben große Räume und eine schönes Areal mit viel Platz. Das wissen wir zu schätzen“, lobt sie. Den Kindern fehle es an nichts. In diesem Jahr etwa habe es neue Sonnensegel und Sandkasten-Umrandungen gegeben.

Eine wichtige Stütze der Kita sind die Eltern, die auch zur Festwoche einen Beitrag leisten. Im Frühjahr etwa packen sie beim jährlichen Arbeitseinsatz mit an, helfen beim Malern oder Erneuern. Vor zwei Jahren lief eine Spendenaktion, bei der Eltern und Unternehmen 5600 Euro gaben. Mit dem Geld soll nun demnächst ein größeres Außen-Spielgerät für die Krippenkinder errichtet werden.

Von Frank Prenzel