Grimma

Die Finanzierung steht, jetzt kann die „Discovering Grimma“ genannte Stadtrallye in Form gegossen werden. Die Idee, so ein Erkundungsspiel für junge Leute auf die Beine zu stellen, wurde beim Flexiblen Jugendmanagement des Landkreises Leipzig (FJM) geboren. Der Sozialpädagoge Thimo Lorenz hält die Fäden des Vorzeigeprojektes in der Hand.

Grimma wird zum Spielfeld für junge Leute

„Wir machen die Stadt zum Spielfeld“, sagt der 28-Jährige, der seit 2021 zum FJM-Team gehört. Die Spielerinnen und Spieler sollen auf Entdeckungstour durch ihre Stadt gehen, dabei an vorgegebenen Orten Aufgaben mit lokalem Bezug lösen und gleichzeitig den ein und anderen Aha-Effekt mitnehmen – also lernen. Dabei können verschiedene Spielgruppen von bis zu sechs Personen gegeneinander antreten. Basis ist eine App auf einem Tablet, mit dem die Akteure losziehen. „Das ist wie Schnitzeljagd, nur auf die neue Zeit gemünzt“, erklärt Lorenz.

Spielredaktion soll sechs Jugendliche vereinen

„Es geht darum, jungen Menschen ein Sprachrohr zu geben und ihre Themen präsent zu machen“, erläutert der Projektleiter. Im ersten Schritt wird er dazu eine Spielredaktion ins Leben rufen, die die Themen und Aufgaben in sechs bis sieben Workshops erarbeitet und dabei sogar eine professionelle Mediengestalterin zur Seite bekommt. Dafür sucht Lorenz in Grimma sechs junge Leute im Alter zwischen 14 und 21, kritisch denkende Jugendliche aus allen Richtungen und verschiedenen Bereichen. Sie bekommen für ihr Mitwirken eine Aufwandsentschädigung von 100 Euro.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

App gibt es schon – bis zu 20 Grimma-Aufgaben geplant

Die App, mit deren Hilfe die Tablet geführte Grimma-Rallye Gestalt annimmt, gibt es schon. Mit Blick auf Jugendkultur, Jugendarbeit und Jugendpolitik in der Muldestadt soll die Spielredaktion 15 bis 20 Aufgaben entwickeln, die später dank GPS-Navigation und Innenstadt-Karte von den Teilnehmenden zu finden und zu lösen sind. Lorenz kann der kleinen Redaktion nicht vorgreifen, nennt aber dennoch zwei mögliche Spielideen. So könnte es eine Aufgabe sein, in einem Supermarkt ein Faire-Trade-Logo zu finden. Oder es könnte um die Ziele des Jugendforums Grimma gehen.

Grimma vom Ballon aus gesehen. Quelle: Thomas Kube

Bei den Aufgaben und Rätseln soll die gesamte Klaviatur moderner Medien zum Einsatz kommen. Das Anfertigen von Fotos und Videos ist ebenso möglich wie das Lösen eines Quiz’. Lorenz spricht von QR-Codes und sogar Augmented Reality, die zur Anwendung kommen können. Das Tablet lässt alle Möglichkeiten offen.

Im Juli sollen die Spielenden erstmals durch Grimma ziehen

Im Juli, gleich zu Beginn der Sommerferien, sind für das kostenlose Spiel drei bis vier Aktionstage vorgesehen. Junge Leute und Familien können sich Lorenz zufolge per Mail anmelden, bilden Spielgruppen, erhalten ein Tablet mit der vorinstallierten App, werden eingewiesen – und ziehen los. Für jede gelöste Aufgabe gibt es Punkte, so dass Spielgruppen auch in Wettstreit treten können. Im nächsten Schritt möchte Lorenz die Stadtrallye dann den Schulen schmackhaft machen.

Das Rathaus in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Warum aber Grimma? Die Stadt biete sich zum einen aufgrund ihrer Größe an. Zum anderen gebe es bereits gute Kontakte, etwa zum Jugendforum, erläutert der 28-Jährige. „Wir wollen die Rallye später eventuell auch in andere Städte tragen.“

Fördertöpfe: Projekt für Grimma kostet 9000 Euro

9000 Euro kalkuliert das vom Kinder- und Jugendring des Landkreises getragene FJM für das Projekt „Discovering Grimma“. 2500 Euro erhielten die Macher aus dem Topf des eku-Zukunftspreises des Freistaates. 6500 Euro kommen aus dem „Aufholen-nach-Corona“-Paket der Bundesarbeitsgemeinschaft für offene Kinder- und Jugendarbeit. Mit dem Geld schafft das FJM sechs Tablets an, bezahlt die Software und die Mediengestalterin und auch die Aufwandsentschädigung für die Spielredaktion.

„Methodisch nutzen wir einen Querschnitt aus der Spiel-, Medien- und Lernpädagogik“, fasst Lorenz zusammen. Letztlich gehe es um demokratische Bildungsarbeit. „Es ist ein Spiel mit Lerninhalt – und es soll Bock machen.“

Junge Leute, die Interesse an der Spielredaktion haben, können sich unter thimo.lorenz@fjm-lkleipzig.de bei Thimo Lorenz melden.

Von Frank Prenzel