Jugendforum klebt flotte Sprüche auf Grimmas Papierkörbe

Der Subbotnik genannte Frühjahrsputz in Grimma vereint jeden Frühling Hunderte Helfer – dieses Mal findet er am 2. April statt. Engagierte Familien, Vereine und Nachbarschaftsgruppen sammeln jedes Jahr über 20 Tonnen Müll ein, informiert Grimmas Rathaussprecher Sebastian Bachran. Auch dieses Mal stellen die Mitarbeiter des Bauhofs an verschiedenen Orten im Gemeindegebiet Container auf, die anschließend durch das Umweltamt des Landkreises abgeholt werden. Interessierte Gruppen werden gebeten, ihre Sammel-Teams nach den aktuellen Infektionsschutzregelungen zu organisieren und den nötigen Abstand zu wahren.

„Achtlos fallengelassene Abfälle sorgen für Frust und ein unsauberes Ortsbild. Zudem schädigt der Müll die Flora und Fauna. Daher haben wir ein gemeinsames Ziel: Straßengräben, Uferbereiche, Wanderwege, Parks und Plätze werden sauber und sollen es auch bleiben“, so Oberbürgermeister Matthias Berger. Da die Brutzeit im Gange ist, sollte man besonders vorsichtig an den Ufergebieten und im Unterholz sein. Auf Grünflächen neben Geh- und Radwegen sowie in den Randbereichen von Hecken und Gebüschen ist das Sammeln unbedenklich.

Für Fragen steht Steffi Tröger vom Büro des Oberbürgermeisters (03437/9858103) zur Verfügung.

Papierkörbe mit originellen Sprüchen vom Jugendforum

Gib mir den Rest“ – „Ich bin systemrelevant“ – „Es kommt auf die inneren Werte an“ – „In ist, was drin ist“ – „Ich liebe es, voll zu sein“. Solche originellen Sprüche schmücken bald einige Papierkörbe der Stadt Grimma. Zum Subbotnik am 2. April sollen nämlich 60 Aufkleber mit acht verschiedenen Schriftzügen angebracht werden. Initiator der Aktion ist das Jugendforum Grimma. Es möchte, dass weniger Unrat auf Wegen und in Grünanlagen landet.

Sammelaktionen und ein Runder Tisch

Schon bald nach seiner Gründung im Sommer vorigen Jahres sagte das Jugendforum dem ständig herumliegenden Müll den Kampf an. Bei Sammelaktionen wurden die unschönen Hinterlassenschaften andere Menschen eingesammelt. Im Dezember luden die Forum-Leute dann die Chefs von Ordnungsamt und Bauhof sowie die meisten Stadtratsfraktionen zu einem Runden Tisch „Müllproblem“ ein. Dort wurde auch die Idee geboren, Papierkörbe mit flotten Sprüchen zu versehen und damit gerade im Kopf junger Leute etwas zu bewirken.

Jugendliche sollte Vorschläge unterbreiten

Die Sprüche wurden nicht im stillen Kämmerlein ausgedacht. Auf seinen Portalen rief das Jugendforum die Grimmaer auf, Vorschläge zu unterbreiten. „Die Jugendlichen waren echt kreativ. Das spiegelt sich auch in den Sprüchen wieder“, freut sich Jugendforum-Mitstreiter Elias Heine.

Die Aktion habe mehrere positive Auswirkungen, erklärt Frontmann Jonas Siegert. „Neben der Anregung, die Papierkörbe zu nutzen und die Verbundenheit zum Eigentum der Stadt zu stärken, haben wir die Jugendlichen aktiv eingebunden. Wir zeigen hier auf, dass man die Stadt mitgestalten und seine Ideen einbringen kann.“ Das Forum erhoffe sich dadurch mehr Mitgestaltungswille junger Leute. In den letzten Jahren sei es in der Stadt Grimma keine Arbeit mit Jugendlichen, sondern gegen Jugendliche gewesen, meint Siegert. „Die Jugendlichen wurden von A nach B geschickt, es gab kein richtigen Willen, ihnen zuzuhören oder sie einzubinden.“ Das möchte das Jugendforum ändern.

Jugendforum Grimma plant Graffitiaktion

In den nächsten Wochen und Monaten sind weitere Beteiligungsmöglichkeiten geplant. „Wir wollen zum Beispiel eine Graffitiaktion veranstalten, bei der Jugendliche gemeinsam mit einer Künstlerin oder einem Künstler ihre Motive anbringen können“, erläutert Heine. „Wir sind offen für alle Ideen, Wünsche und Vorschläge, die die Jugendlichen haben“ – etwa Tischtennisplatten im Stadtgebiet oder andere Möglichkeiten zur Freizeitaktivität. Diese könnten jederzeit per Mail oder Nachricht an das Jugendforum geschickt werden.

