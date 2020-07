Jugendliche finden Tresor in Steinbruch bei Grimma

Grimma

In einem alten Steinbruch von Grimma-Hohnstädt ist ein Tresor aufgetaucht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fanden Jugendliche am 26. Juni beim Baden den aufgeflexten Tresor. Das Behältnis wurde von der Polizei sichergestellt.

Bisher konnte die Herkunft jedoch nicht geklärt werden. Der Tresor ist silberfarben und mit einem Zahlenschloss versehen. Dem äußeren Erscheinungsbild nach lag dieser schon längere Zeit im Wasser. Im Tresor befanden sich mehrere Feuerzeuge, Drogenschnelltests, diverse Papier- und Pappreste mit der Aufschrift „lfm diagnostika“, „Bremssattel“ und „SKV“. Des Weiteren wurden zwei Fahrzeugschlüssel zu Fahrzeugen der Hersteller VW und Fiat sowie diverse andere Schlüssel darin gefunden. An einem hing ein grünfarbener Schlüsselanhänger.

Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Tresors geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, Telefon 03437/708925100 zu melden.

Von LVZ