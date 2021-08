Jugendliche neu auf dem Markt: Arbeitslosenzahl im Landkreis Leipzig steigt leicht

Landkreis Leipzig

Sie sind die neuen Fachkräfte in spe: 265 Jugendliche haben sich laut der Agentur für Arbeit in Oschatz – zu deren Gebiet auch der Landkreis Leipzig gehört – arbeitslos gemeldet. Das sei jedoch für den Sommer üblich – schließlich ist das die Zeit zu der viele Schüler und Auszubildende sich neu orientieren, erklärt Agenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg in einer Presseerklärung. Insgesamt sei die Arbeitslosigkeit deutlich zurückgegangen und lag im August für den Bezirk etwa 1500 Personen unter dem Vorjahreswert. Im Vergleich zum Juli ist sie, trotz der neuen Teilnehmer auf dem Arbeitsmarkt, um 61 Personen zurückgegangen.

Geht es nach Cordula Hartrampf-Hirschberg soll sich dieser Trend fortsetzen: „Wir setzen alles daran, dass die Jugendlichen schnell in den Job beziehungsweise in Ausbildung kommen. Gut ausgebildete Fachkräfte werden am Arbeitsmarkt dringend benötigt.“

Entspannend auf den regionalen Markt wirke noch immer das Kurzarbeitergeld. Rund 10 000 Arbeitnehmer nahmen es im regionalen Auswertungsbereich im April 2021 noch in Anspruch. Das ist der aktuellste Monat, da Unternehmen zur Abrechnung des ausgelegten Kurzarbeitergeldes drei Monate Zeit haben.

Landkreis Leipzig verzeichnet leichten Anstieg

Etwas anders stellt sich die Lage dar, wenn man nur den Landkreis Leipzig betrachtet. Hier ist die Arbeitslosigkeit im August angestiegen. Allerdings sehr moderat – um neun auf nun insgesamt 6964 Personen. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Arbeitslosigkeit um 731 Menschen (9,5 Prozent) ab.

363 Männer und Frauen konnten im August eine neue Beschäftigung aufnehmen. Für weitere 63 Personen begann eine Tätigkeit auf dem zweiten Arbeitsmarkt. 322 neue Stellen meldeten die Unternehmen im August dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit zur Besetzung. Das entspricht dem Vorjahresniveau.

Von hgw