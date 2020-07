Jugendliche sollen in Naunhof mehr mitreden können

Naunhof

Ein deutliches Wort zur Mitbestimmung sollen in Naunhof Jugendliche erhalten. Für sie schafft die Stadt ein Forum, in dem sie ihre Erwartungen und Anregungen äußern können. Später werden sie in Kontakt mit dem Stadtrat treten, der dem Novum laut Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) aufgeschlossen gegenübersteht.

Schon während des Wahlkampfs im Winter hatte sie geäußert, dass ihr die junge Zielgruppe sehr am Herzen liegt. Andreas Rauhut, Geschäftsführer des Kinder- und Jugendrings Landkreis Leipzig, wandte sich daraufhin an sie, und beide wurden sich schnell einig, wohin die Reise gehen soll. „Jetzt bin ich ganz wild, mit der Arbeit beginnen zu können“, bekennt Conrad.

Werbung mit Flyern

„Mit Flyern gehen wir auf Zwölf- bis 21-Jährige zu“, kündigt Andrea Scherf vom Kinder- und Jugendring an, die künftig die Fäden zwischen Jugendlichen und Kommune zusammenhalten soll. Verteilt werden die Blättchen unter anderem in der Oberschule und im Freien Gymnasium. Sie enthalten einen QR-Code, über den sich ein Padlet mit allen wichtigen Informationen aufrufen lässt.

Werbung: Mit diesem Flyer möchten Kinder- und Jugendring sowie Stadt Interessierte für ein Jugendforum finden. Quelle: Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig

Erstes Treffen am 14. Juli

Jugendliche, die sich engagieren wollen, sind für ein erstes Treffen am 14. Juli, 16 bis 18 Uhr, in den Bürgersaal des Stadtguts eingeladen. Um die wegen Corona geltenden Abstandsregeln einhalten zu können, wird gebeten, sich unter der E-Mail-Adresse andrea.scherf@kjr-ll.de anzumelden. „Es geht uns zunächst darum, uns kennenzulernen, wobei schon erste Ideen ausgetauscht werden können“, erklärt die Projektleiterin.

Entwickeln soll sich daraus ein Jugendforum, das sich regelmäßig trifft und dem möglichst auch junge Leute aus den Naunhofer Ortsteilen angehören. „Den Turnus werden wir gemeinsam mit den Beteiligten finden“, sagt Rauhut. Er fände es ideal, wenn sich eine feste Gruppe bildet. Diese soll aber jederzeit offen sein für neue Interessenten. In Zeiten der Corona-Beschränkungen könnten auch digitale Formen des Austauschs wie zum Beispiel Videokonferenzen gewählt werden.

Erstes Budget für die Jugend

Ein Budget von 500 Euro steht den Jugendlichen noch in diesem Jahr zur Verfügung, um ein eigenes Ziel umzusetzen. „Wenn das Vorhaben größer ist, kann dieses Geld auch als Eigenanteil genutzt werden, um Fördermittel zu beantragen“, versichert Rauhut. Sein Verein werde dabei behilflich sein.

Langfristig Ideen entwickeln

Vordringlich wird es allerdings darum gehen, auf Dauer Visionen zu entwickeln und zu versuchen, diese gemeinsam mit der Kommune zu verwirklichen. Bürgermeisterin Conrad zeigt sich deshalb aufgeschlossen, aus dem Forum irgendwann einen Jugendstadtrat zu bilden. „Zunächst muss es jedoch mit seiner eigenen Arbeit überzeugen“, macht sie zur Bedingung. „Wichtig ist, dass sich jetzt Jugendliche melden, die langfristig bei der Stange bleiben. Sie erhalten dann auch eine Plattform in unserem Stadtrat.“

In nichtöffentlicher Sitzung hatte der Kinder- und Jugendring den Abgeordneten das Beteiligungsprojekt am 28. Mai vorgestellt. „Sie reagierten positiv, sind aber neugierig und gespannt auf das, was kommen wird“, resümiert Conrad. „Es liegt nun an uns, wie es läuft.“

Naunhof nun Partner von Böhlen

In der Stadt Böhlen läuft das Projekt schon seit anderthalb Jahren, gefördert durch das Programm „Weltoffenes Sachsen“, das Sozialministerium des Freistaats und die Stiftung Mitarbeit. „Im Landkreis Leipzig durften wir eine zweite Kommune hinzuziehen. Das ist nun Naunhof geworden“, erklärt Rauhut. Reichlich 60 000 Euro stünden für die zwei Städte zur Verfügung, wozu diese ebenfalls Beiträge leisten müssen.

Von Frank Pfeifer