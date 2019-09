Grimma

Ein Jugendlicher fuhr mit dem Fahrrad am Donnerstagnachmittag von einem Grundstück über den Wolfsgraben in die Bonhoefferstraße. Dabei übersah der 14-Jährige einen Ford Focus, der Vorfahrt hatte. Die 24-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Radfahrer. Beide Beteiligte wurden verletzt. Es entstand Schaden an Auto und Rad. Der Radler musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Von LVZ/gap