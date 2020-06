Jugendverbände im Landkreis starten wieder analog durch

Landkreis

Ein wenig mehr Normalität kehrt beim Kinder- und Jugendring Sachsen zurück. Heißt: Zwar gibt es nach vor zahlreiche digitale Angebote, doch so manches ist auch wieder analog möglich – dank der Hygienekonzepte, die Bildungsarbeit und Gruppenarbeit zuweilen wieder zulassen.

Gerade in Krisenzeiten sind die zahlreichen Jugendverbände – zu denen auch der im Landkreis Leipzig gehört – unersetzbar. Sie geben den Kindern und Jugendlichen Halt und Orientierung und bilden einen Freiraum jenseits von Schule, Ausbildung, Uni oder Betrieb, in dem Jugendliche sich selbst Inhalte und Ziele setzen können, Verantwortung übernehmen und sich miteinander ausprobieren können. Ob Pfadfinder, Jugendfeuerwehren, Jugendrotkreuz-Gruppen, Nachwuchs des Technischen Hilfswerks oder konfessionelle Jugendgemeinden im Landkreis Leipzig: Die festen Gruppen sind derzeit gut dafür geeignet, neue Schritte in Richtung Normalität zu machen.

Einiges bleibt online möglich

Dennoch bleibt so manches noch digital. Unter anderem im Bereich der Katholischen Dekanatsjugend. So gibt es beispielsweise die Bildungsfahrt zum Weltnaturerbe Wattenmeer, die Fahrt nach Taizé oder die Schulungen zur Prävention sexualisierter Gewalt in Form von Internetangeboten. Neben den spirituellen Angeboten wie den digitalen Andachten und Jugendgottesdiensten findet sich auf der Homepage auch ein virtueller Buchclub. Ähnlich arbeitet die Evangelische Jugend. Die Landeskirche unterstützt diese mit erforderlichen Lizenzen. Ein eigenes Social Media Team, bestehend aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen, kümmert sich um das technische Know-how.

Beim Jugendrotkreuz kann die gemeinsame Arbeit langsam wieder starten. Dabei gab es bereits in den vergangenen Wochen ungewöhnliche Aktionen – natürlich unter Einhaltung aller Regeln. Der Kreisverband Leipzig-Land des Deutschen Roten Kreuzes hatte anlässlich des Weltrotkreuztags ein Tanz-Video gedreht. Und in dem spielten nicht nur echte Helfer mit, sondern zuweilen auch Gerippe und Dummies.

Geld für Skaterrampen und Zukunftswerkstätten

Wer nicht mittanzte, wurde mit Lern- und Übungsmaterialien versorgt. Telefon- und Videokonferenzen sicherten den Austausch untereinander und die Weiterarbeit an aktuellen Projekten wie beispielsweise am Kids-Camp und an der Gruppenleiter-Weiterbildung.

So richtig beginnt das analoge Leben erst jetzt wieder. Und der Start könnte für den Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig kaum besser laufen. Denn die beiden geplanten Projekte „Beteiligungs- und Selbstbau-Workshops für Jugendliche zum Bau von Skaterampen in Frohburg“ und „Jugend gestaltet den Wandel: Zukunftswerkstätten mit Jugendlichen“ konnten die Jury des Sächsischen Mitmach-Fonds überzeugen. Weshalb es erst einmal Geld gibt, um bei beiden Vorhaben voranzukommen.

