Junge Straftäter nutzen in Grimma die Freiheit und schmieden Ringe

Grimma

Sie haben ihre Hände nicht gerade in Unschuld gewaschen – jetzt aber vertiefen sie sich mit ihren Fingern in filigrane Arbeit. Sechs junge Strafgefangene aus dem Seehaus Leipzig durften in der letzten Ferienwoche jeden Tag vom Hainer See nach Grimma, wo ihnen im Kinder- und Jugendhaus „Come in“ das Einmaleins der Goldschmiede-Kunst beigebracht wurde. In der Werkstatt von Jugendhaus-Leiter Stefan Kosiek fertigte jeder von ihnen im fünftägigen Kurs sein eigenes Schmuckstück.

Seehaus gibt es seit 2011 – jetzt am Hainer See

Seit 2011 betreibt der Seehaus-Verein einen Strafvollzug in freien Formen in Sachsen – zunächst in Störmthal, inzwischen im Neubau am Hainer See. Die jungen Männer, die sonst im Jugendknast in Regis-Breitingen ihre Strafe absitzen würden und freiwillig im Seehaus eingezogen sind, leben hier in zwei Wohngemeinschaften mit Hauseltern und deren Kindern, gehen einem strengen Tagesablauf mit Schule, Berufsausbildung, Arbeit und sozialem Training nach.

Jugendhaus-Leiter aus Grimma besucht Seehaus

Jugendhaus-Leiter Kosiek lernte das Seehaus zum vorjährigen Adventscafé kennen. „Ich finde das Konzept interessant“, so der 50-Jährige, der rasch mit Mitarbeitern ins Gespräch kam und später auf Baustellen und in der Werkstatt hospitierte. So nahm auch die Idee des Workshops in der letzten Ferienwoche in Grimma Gestalt an – unter Schirmherrschaft der Diakonie Leipziger Land als Träger des Jugendhauses.

Zur Galerie In der Goldschmiede-Werkstatt des Kinder- und Jugendhauses „Come in“ in Grimma wurden in der letzten Ferienwoche junge Strafgefangene des Seehauses Leipzig in dieses Handwerk eingeführt.

Kosiek ist gelernter Sozialpädagoge und Goldschmied in einer Person. Schon mehrfach hat er im „Come in“ Kinder in das schöne Handwerk eingeführt. Mit jungen Strafgefangenen zu arbeiten, ist auch für ihn etwas Neues. Neben Geduld und handwerklichem Geschick seien Kreativität gefragt, weiß Kosiek. Seine Schüler lernen etwas über Metalle und Feinmechanik, gehen mit Feile, Säge, Hammer, Walze, Blechschere und Lötpistole um. Die sechs jungen Strafgefangenen nahmen am letzten Tag schließlich nicht nur ihr eigenes Schmuckstück mit, sondern erhielten auch eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme. Die „Come-in“-Projekte werden vom Landkreis gefördert.

Für Strafgefangene gibt es Sommer-Programm

Während der Sommerferien finde im Seehaus kein normaler Tagesablauf statt, erläuterte Ausbilder Arnd Kempe, der die Straftäter beim Workshop begleitete. So finde kein Unterricht statt, weshalb den jungen Männern für zwei Wochen ein Ferienprogramm geboten werde. In der einen Woche wurden dieses Mal Seifenkisten gebaut, in der anderen Woche ging es in die Goldschmiede-Werkstatt. Sechs der momentan sieben Seehaus-Gänger fuhren mit. „Wir wollen ihnen ermöglichen, sich außerhalb des Seehaus-Alltags kreativ auszudrücken und handwerklich dazu zu lernen“, erläuterte der 37-jährige Ausbilder. „Sie sollen Erfahrungen sammeln.“

Flucht? Begleiter ist nicht in Sorge

Dass einer der Strafgefangenen ausbüchsen könnte – diese Sorge hat Begleitperson Kempe nicht. Im Seehaus erarbeiten sich die Jugendlichen einen Status und damit Freiräume.

„Würde ich abhauen, müsste ich zurück nach Regis“, weiß Antonio, der wegen schweren Raubs zu einem Jahr Haft verurteilt wurde. Und das will er nicht, hofft vielmehr, dass durch gute Führung ein Teil der Strafe auf Bewährung ausgesetzt wird. Der 18-jährige Dresdner hat auch Schwarzfahren, Einbrüche und Drogendelikte auf dem Kerbholz. „Ich will mein Leben auf die Reihe bringen“, begründet er den Einzug ins Seehaus. Hier steckt er im Berufsvorbereitungsjahr, will den Hauptschulabschluss machen. Sein Berufswunsch: Zweiradmechaniker. Und die Goldschmiede-Werkstatt? „Finde ich echt cool“, so Antonio, der an zwei Silberringen arbeitete – einen für seine Ex-Freundin, einen für sich.

Straftäter will sein Leben in Griff bekommen

Knifflige Sachen seien eigentlich nicht sein Ding, gestand Dominic, der die Werkstatt aber auch „richtig cool“ fand. Am Ende des Kurses wollte er ebenfalls zwei Silberringe mit Initialen mitnehmen, einen für seine beste Freundin und einen für sich. Der 18-jährige Leipziger hat ein Jahr und vier Monate aufgebrummt bekommen, wegen Fahrens ohne Führerschein. Doch da spielte eine Vorstrafe mit – gefährliche Körperverletzung. Seit Februar ist er im Seehaus, um Struktur in sein Leben zu bringen. „In Regis schafft man das nicht, dort muss man sich immer beweisen. Das macht einen nur noch Krimineller.“ Der 18-Jährige will seinen Hauptschulabschluss nachholen und dann Fliesenleger werden. Über das Vertrauen, das ihm im Seehaus entgegen gebracht wird, ist er dankbar.

Von Frank Prenzel