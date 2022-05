Grimma

Uno versteht jeder. Kaum angekommen, saßen Jugendliche aus Grimmas Partnerstädten Bron und Weingarten in ihrer Unterkunft zum Uno-Kartenspiel am Tisch. Seit Montag befinden sich junge Vertreter beider Städte zur Internationalen Jugendbegegnung in Grimma, die allerdings schmaler ausfällt als mal geplant.

Corona-Pandemie machte Strich durch die Rechnung

Angesichts dreier Jubiläen sollten im vorigen Jahr ursprünglich jeweils fünf Jugendliche aus Grimma und dessen Partnerstädten Bron (Frankreich), Weingarten (Baden Württemberg), Rüdesheim (Rheinland-Pfalz), Leduc (Kanada) und Gezer (Israel) an der Mulde zusammenfinden. Die Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung – und wirkt nach wie vor störend.

Grimma erhielt Preisgeld für „Jugend ohne Grenzen“

Für den Beitrag „Jugend ohne Grenzen“ hatte Grimma im Wettbewerb „Machen!2020“ einen Preis über 8000 Euro erhalten. Mit dem Geld wird das um ein Jahr verschobene Treffen, das die jungen Leute im digitalen Chatraum selbst vorbereiteten, finanziert. Jetzt freuen sich Felix Chavanel (15) und Nicolas Delarue (14) aus Bron sowie Alissa Bogenrieder (14), Leana Schmid (14), Wilma Minsch (15) und Tim Leidig (17) aus Weingarten auf den einwöchigen Aufenthalt in der Partnerstadt. Die Teenager aus Weingarten kennen sich aus ihrem Jugendgemeinderat – dem ältesten Jugendparlament Deutschlands.

Grimmas OB erzählt den jungen Leuten Episoden

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) nahm sich Montagabend etwas Zeit, die jungen Gäste zu begrüßen und auf dem Weg zur Hängebrücke einige Episoden zu erzählen. Auch Sophia Engel (18) und Lena Schöpe (18) gesellten sich dazu. Sie gehören zu den Grimmaer Jugendlichen der Begegnung. „Vielleicht entstehen ja Freundschaften“, nennt Sophia einen Beweggrund für die Teilnahme und schließt ein Wiedersehen nicht aus.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Treffen „ist eine gute Möglichkeit, sich mit anderen Leuten auszutauschen und andere Teile Deutschlands kennen zu lernen“, sagt der 17-jährige Tim aus Weingarten. „Hier hört und sieht man mal andere Dinge als im eigenen Nest“, meint der Junge Mann, der derzeit ein Freies Soziales Jahr absolviert. Er freue sich auf die Woche, „das Programm ist ja ganz spannend“.

Am Montag trafen Jugendlichen aus Grimmas Partnerstädten in der Muldestadt ein. Pressesprecher Sebastian Bachran erläuterte den Mädchen und Jungen das Wochenprogramm. Quelle: Thomas Kube

Programm von Leipzig bis Spitzenfabrik-Party

Am Dienstag stiegen die junge Leute in den Zug nach Leipzig, wo sie das Zeitgeschichtliche Forum in Augenschein nahmen und die Messestadt erkundeten. Am Mittwoch wird zunächst die Wallgraben-Oberschule besucht, ehe es am Nachmittag einen Workshop mit der Ortsgruppe von „Fridays for Future“ gibt und Klimawandel oder Müllaufkommen diskutiert werden dürften.

Am Donnerstag dann pflanzen die Jugendlichen in der Wallgraben-Promenade drei Fliederbäume – einen für Bron, einen für Weingarten und einen für Grimma. Das habe bei Städtepartner-Treffen Tradition, erzählt Rathaussprecher Sebastian Bachran. Bei passendem Wetter soll es am Freitag eine Schlauchboot-Tour auf der Mulde geben, ehe man sich an der Spitzenfabrik am Lagerfeuer trifft. Eine Jugendkonferenz mit dem Flexiblen Jugendmanagement des Kreises und eine öffentliche Party auf dem Spitzenfabrik-Gelände am Sonnabend komplettieren das Programm.

Lesen Sie auch:

Dreiecksverbindung Grimma – Bron – Weingarten gilt als vorbildlich.

Von Frank Prenzel