Kadaverfunde im Muldental: Polizei spürt bei Razzia illegale Schafherde in Grimma auf

Im Fall um die illegale Entsorgung von toten Schafen und Lämmern in Wäldern rund um Grimma ist die Polizei einem Tatverdächtigen auf die Schliche gekommen. Den Angaben zufolge hatte im Laufe des Montags eine Durchsuchung in einer Firma in Grimma stattgefunden. Hierbei soll es sich um einen Betrieb handeln, der mit Holzpaletten Geschäfte macht. Inhaber der Firma ist ein 35-jähriger Leipziger mit syrischen Wurzeln. Es gab eine Verbindung zu den Funden von Tierkadavern am 16. April und am Wochenende in und um Grimma, erklärte die Polizei. Überraschend stießen die Beamten in dem von Paletten umzingelten Gelände auf eine Herde Schafe mit 50 Tieren, inklusive einiger Lämmer.

Der Firmeninhaber erklärte, dass ihm die Schafe nicht gehören würden. Hiernach wurden die Tiere nun durch das Veterinäramt (Landratsamt Landkreis Leipzig) zur Gefahrenabwehr sichergestellt und an einen anderen Ort verbracht. Derweil wird nun durch die Polizei geprüft, ob es sich hierbei um eine illegale Schafzucht handelte. Um Nutztiere zu halten, müssen eine Reihe rechtlicher Vorschriften beachtet werden, die in Form dieser Schafhaltung nicht eingehalten wurden. Weiterhin wird nun auch geprüft, ob der durchsuchte Betrieb mit den aufgefundenen toten Tieren in Verbindung steht. In diesem Zusammenhang wurden die 50 lebenden Tiere registriert und komplett dokumentiert – inklusive Fotografien, DNA und detaillierter Beschreibung.

Der erste Fall von illegal entsorgten Tierkörpern liegt mehr als eine Woche zurück. Spaziergänger hatten in einem Waldstück am Hengstberg zwischen Grimma und Trebsen auf einer Lichtung Säcke mit toten Schafen und Lämmern entdeckt. Am Wochenende wurden dann im Großraum Grimma erneut drei derartige Funde der Polizei gemeldet. Bei Mutzschen, unter der Autobahnbrücke der A 14 bei Bahren und bei Grimma-Hohnstädt hatten sich die Täter auf ähnliche Weise der Kadaver entledigt. Zum Teil hatte Wild die Säcke auseinander gerissen.

Peer Schaale (39) hat auf dem Weg zum Bäcker an der S36 zwischen Ragewitz und Zschoppach Säcke mit Schafen entdeckt und den Fund zur Anzeige gebracht. Quelle: Frank Schmidt

Polizei ermittelt wegen Tötung und illegaler Entsorgung

Diese unglaublichen Funde beschäftigen auch das Veterinäramt des Landkreises. Wie die Pressestelle des Landkreises am Montag informierte, seien die Tierkadaver am Montag eingehend untersucht worden, um Schlüsse auf die Verursacher der illegalen Entsorgung ziehen zu können. In allen Fällen besteht der Verdacht eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Ermittelt wird zudem wegen nicht ordnungsgemäßer oder nicht notwendiger Tötung, wegen eines Verstoßes gegen das Tierseuchenschutzgesetz, wegen des Ausbringens von verendeten Nutztieren sowie wegen der illegalen Entsorgung von Tierkörpern. Die für den Landkreis tätige Amtstierärztin Asja Möller konnte nach der Begutachtung der neuen Funde keine Angaben zur Herkunft der Tiere machen.

Landratsamt ermittelt Eigentümer der Grundstücke

Bis zum Abend stand auch noch nicht fest, wer für das Einsammeln und Entsorgen der Funde verantwortlich ist und aufkommen muss. Für die Sicherung des ersten, großen Fundes hatte die Rettungsleitstelle Leipzig die Feuerwehr Grimma zur Bergung der Tierkadaver an den Fundort geschickt. Das hatte zu einer Auseinandersetzung der Zuständigkeit von Kommune und Landkreis geführt. Inzwischen scheint es Gewissheit beim Landratsamt zu geben. Weil sich diese Behörde ebenfalls nicht für die Entsorgung zuständig fühlt, würden derzeit die Inhaber der Grundstücke, auf denen die Müllsäcke gefunden worden waren, ermittelt und zwecks Entsorgung beauflagt werden, teilte Belinda Reg’n aus der Pressestelle mit.

DNA-Proben könnten Aufschluss auf Herde geben

Neben der Bergung der Tiere und der Sicherung von Spuren sind laut Polizei von den Schafen auch DNA-Proben genommen worden. Diese, so Amtstierärztin Möller, dienten einzig zur Beweissicherung, falls möglicherweise ein Tierhalter verdächtigt werde. Offen ließ sie die Frage, ob man mit der DNA bestimmen könne, welcher Herde die toten Schafe zuzuordnen sind. „Theoretisch ja, aber der Aufwand dafür ist enorm hoch und sehr kostspielig.“

Schafhalter im Landkreis sorgen sich um ihren Ruf

Die hohe Zahl der verendeten Tiere treibt vor allem die Landwirte der Region um. Wie Elke Zehrfeld, Geschäftsführerin des Regionalbauernverbands Muldental, versicherte, würde jedoch kein Halter Tiere vermissen. Deshalb gehe sie davon aus, dass die Plastiksäcke mit toten Schafen und Lämmern nicht aus der Region stammen, sondern „hier nur abgeladen wurden“. Trotzdem sorgt sie sich um den Ruf der Bauern mit Tierhaltung. Der eine oder andere Schäfer fühle sich schon in seiner Ehre angekratzt, wenn in der Öffentlichkeit wild spekuliert werde. „Natürlich fühlen sie sich in negativer Weise angesprochen. Dabei ist ein Vorgehen wie dieses ein absolutes no-go“, betont sie. Schäfer und Direktvermarkter des Verbands seien empört über die Art und Weise, wie die toten Tiere einfach illegal entsorgt worden seien.

Landwirte setzen große Hoffnung auf Ermittlung der Täter

Wichtig ist Zehrfeld außerdem, dass im öffentlichen Diskurs der Begriff Kadaver richtig verwendet wird. „Dabei handelt es sich um verendete Tiere“, sagt sie. Wie berichtet, waren tote Schafe und Lämmer sowie einzelne Körperteile, die auf Schlachtabfälle hinweisen, gefunden worden. Für beide Fälle der Entsorgung gebe es strenge Vorschriften, die Tierhalter einzuhalten hätten – und die ihres Wissens nach in der Region auch penibel eingehalten würden. Das gelte im Übrigen auch für die Schlachtung an sich. Aber dass die weggeworfenen Tierreste das Werk eines zertifizierten Schlachthofs sind, glaubt Elke Zehrfeld ohnehin nicht.

Sie hofft nun, dass Polizei, Veterinäramt und Staatsanwaltschaft schnell fündig werden. „Vielleicht gibt die Rasse der Schafe einen Hinweis darauf, woher sie stammen“, mutmaßt sie.

Von Frank Schmid, Hanna Gerwig, Birgit Schöppenthau