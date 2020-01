Kanal läuft in Beucha über: Behörden liegen im Clinch

Bad Lausick/Beucha

Wenn es stark regnet, fließt das Wasser von der Beucha durchziehenden Staatsstraße in die Abwasserkanäle des Dorfes. Hinzu kommt all das, was auf 5,5 Hektar Feldflur zusammen strömt. Das überfordert das System und den Staukanal, der dann das Wasser in den Mühlgraben abschlägt.

Aus Sicht des Abwasserzweckverbands (AZV) Espenhain erfolgt die Einleitung des Straßen- und Feldwassers zu Unrecht. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) bürde dem AZV Lasten auf, ohne sich nur im Geringsten daran zu beteiligen, sagt Verbandsgeschäftsführer Sven Lindstedt. Weil die Landesbehörde auf stur schalte, habe man beim Verwaltungsgericht Leipzig Klage eingereicht. 7500 Euro Zwangsgeld, die der AZV verhängte, hat der Freistaat bereits beglichen.

Beucha liegt auf der Südflanke des Eula-Ufers. Deshalb fließt das Wasser im natürlichen Gefälle hier am Dorfrand zusammen. Quelle: Jens Paul Taubert

AZV: Landesbehörde muss sich selber kümmern

„Wir sind nur Ignoranz begegnet“, sagt Sven Lindstedt, ein Mann der Praxis, der schwer aus der Ruhe zu bringen ist. Für ihn ist die Situation klar samt der Verantwortlichkeiten, die sich daraus ergeben. Die Abwässer in Beucha werden in einem Mischsystem erfasst, also Schmutz- und Regenwasser zusammen. Im Bereich der Straße Am Mühlteich wird das Wasser gesammelt und via Pumpstation und Druckleitung der Kläranlage Espenhain zugeführt.

Hier befindet sich ein sogenanntes Entlastungsbauwerk, ein Staukanal, der bei Niederschlägen den Abfluss drosselt, Grobstoffe zurückhält und überschüssiges Wasser in den Mühlgraben ableitet. Dieses Bauwerk wurde nach der Jahrtausendwende errichtet – und es genügt Lindstedt zufolge vollkommen für das Wasser, um das sich der AZV kümmern muss: um das aus den Haushalten und das von kommunalen Straßen.

Überlaufen des Kanals soll eingedämmt werden

Um das Wasser, das auf der Staatsstraße und dem oberhalb liegenden Feld zusammenkomme, müsse sich der Straßenbaulastträger kümmern, so Lindstedt: „Das steht klar im Wassergesetz.“ Häufig erhielten die Verbände für solche für das Land erbrachten Dienstleistungen eine Pauschale, die nicht kostendeckend sei. Im Falle Beucha gebe es aber gar nichts.

Andererseits fordere die Wasserbehörde des Landkreises, das Überlaufen einzudämmen. Ergo: Der AZV müsste auf eigene Rechnung den Staukanal vergrößern, um „fremdes“ Wasser aufnehmen zu können. Für Lindstedt kommt das nicht in die Frage. Die Verweigerung sei im Sinne aller AZV-Kunden, die diese Kosten ja tragen müssten. Kosten, für die es keinerlei Rechtsgrundlage gebe.

Dem Lasuv zwei Varianten angeboten

Zwei Varianten habe man dem Lasuv angeboten, so Lindstedt: den Bau eines Grabens und einer Leitung am östlichen Dorfrand, um das Wasser dort Richtung Bach zu befördert, oder sich an der Vergrößerung des Stauraums finanziell zu beteiligen. Da beides keinen Widerhall fand, strebe man – mit der als Unterstützung empfundenen Auflage der Wasserbehörde im Rücken – die Klärung vor Gericht an. Er rechne mit einer mündlichen Verhandlung und einer Entscheidung um ersten Halbjahr 2020.

Das Lasuv wollte sich mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht äußern.

Straße Am Mühlteich soll ausgebaut werden

Unabhängig von diesem Rechtsstreit plant der AZV Espenhain, in der Straße Am Mühlteich marode Kanäle auszuwechseln. Parallel dazu will der Zweckverbands Bornaer Land Trinkwasser-Stränge erneuern. Die Stadt Bad Lausick will als dritter Partner im Bund den Straßenbereich grundhaft ausbauen und als Anger gestalten. Wann das passiert, hängt ab von Fördermitteln für die Kommune. Bisher wurde der Bad Lausicker Antrag abgelehnt.

Von Ekkehard Schulreich