Grimma/Hohnstädt

In eine Hochburg der Muldentaler Rassekaninchen-Zucht verwandelte sich am Wochenende zum wiederholten Mal das am Grimmaer OBI-Markt gelegene Vereinsgelände des Rassekaninchenzuchtvereins S 570 Hohnstädt. Dort fand an den beiden vergangenen Tagen die mittlerweile 27. Auflage der Muldentalkreis-Rassekaninchen-Jungtierausstellung statt.

Dass der Hohnstädter Verein regelmäßig in die Gastgeberrolle dieses verbandsinternen Wettbewerbes schlüpft, ist kein Zufall. Denn zum einen verfügt er über die entsprechenden Räumlichkeiten, um, wie in diesem Jahr, 163 Jungtiere präsentieren zu können. Zum anderen auf der Basis von rund 20 Vereinsmitgliedern über solide personelle Möglichkeiten.

Einer der jüngsten Vereine im Muldental

Und nicht zuletzt gehört der S 570 Hohnstädt mit einem Altersdurchschnitt seiner Mitglieder von unter 50 Jahren zu den jüngsten der im Muldental noch verbliebenen 18 Rassekaninchen-Züchtervereine.

Motivationsschub: Der Hohnstädter Vereinschef Daniel Klose (l.) freute sich mit seinem Vereinsmitglied Thorsten Kießig über dessen Sonderpreis für seine Blauen Wiener. Quelle: Roger Dietze

Kein Zufall ist es deshalb auch, dass mit Daniel Klose ein gerade Mal 39-Jähriger die Geschicke der Hohnstädter Rassekaninchenzüchter lenkt. „Wir können in diesem Jahr sowohl hinsichtlich der Quantität der ausgestellten Tiere als auch ihrer Qualität sehr zufrieden sein“, so Klose. Die höchste Bewertungsnote 8/7 konnten die bereits am Freitag aktiven drei Preisrichter für insgesamt acht Tiere vergeben.

Die gehörten allesamt zu Zuchtgruppen, deren Züchter für ihre Leistungen mit einem Pokal geehrt wurden. Die höchste Auszeichnung, den Landesverbands-Ehrenpreis, heimste dabei der Vorsitzende des S 774 Altenhain, Eberhard Heimer, mit einer Blaue Holicer-Zuchtgruppe ein.

Sonderpreis des Oberbürgermeisters für Züchterpaar

Die beiden Kreisverbands-Ehrenpreise konnten der Hohnstädter Zuchtwart Götz Quaas für seine Blaue Wiener-Zuchtgruppe sowie Rüdiger Harnisch vom S 20 Bennewitz (Kleinsilber schwarz) mit nach Hause nehmen. Den Sonderpreis des Grimmaer Oberbürgermeisters schließlich vermochten sich Sonja und Siegfried Lori vom S 15 Bad Lausick mit einer Zuchtgruppe Holländer schwarz-weiß zu erzüchten.

Über einen weiteren Sonderpreis konnte sich Jungzüchter Thorsten Kießig vom gastgebenden Verein freuen. Den hatten die Muldentaler Vogelfreunde gestiftet, die die Ausstellung erneut mit einer kleinen Kollektion bereicherten.

Preisträger Kießig zeigte sich bescheiden: „Ich widme mich erst seit vier Jahren der Zucht von Blauen Wienern, und von daher wäre ich nicht so vermessen zu sagen, dass dieser Preis in erster Linie das Ergebnis meiner Zuchterfahrungen ist“, sagte der 46-jährige Parthensteiner. „Aber er ist für mich und meine mich tatkräftig unterstützende Frau ganz sicher eine zusätzliche Motivation.“

Von Roger Dietze