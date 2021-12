Kann Grimma zum Wassersportzentrum werden?

Grimma

Womöglich haben sich Grimmas Ruderer daran gewöhnt, ständig auf einer Baustelle zu sitzen. Nach der Vereinsgründung 1995 wurde zunächst der einstige Pferdestall der Mühlenbesitzer-Familie Gleisberg zur Bootshalle umgebaut. Nach dem Hochwasser 2002 begannen nebenan die Arbeiten an der Flutschutzanlage. Und zuletzt versperrte nicht selten die Baustelle der Roggenmühle das Tor – und es glich einem Kunststück, die bis zu 17 Meter langen Ruderboote aus der Halle zu fädeln.

Zum Abrudern erstmals wieder Platz vorm Tor

Zum traditionellen Abrudern im Oktober hatten die Mitglieder erstmals wieder leichtes Spiel, die Boote raus- und reinzuholen. Denn der Wiederaufbau der Roggenmühle befindet sich auf der Zielgeraden, der Seesportverein „Albin Köbis“ hat inzwischen Besitz vom Gebäude genommen. Damit logieren nun Seesportverein und Ruderverein Tür an Tür – in einem erstklassig sanierten, geschichtsträchtigen Ensemble. Der Mitbegründer und Vorsitzende des Rudervereins Grimma, Hubertus von Below, sieht ein großes Potenzial in dieser Kombination. Es bestehe jetzt die historische Chance, „dieses wertvolle Areal zum Wassersportzentrum von Grimma zu entwickeln“, betont der 62-Jährige. Es sei so schön wie nie zuvor und biete mit dem Restaurant „Zur Großmühle“ auch die Möglichkeit zum Einkehren. Von Below spricht von einem Juwel. „Schöner können die Bedingungen nicht sein, wir hatten noch nie so gute Möglichkeiten.“

Lange Boote. Quelle: Thomas Kube

Allerdings hat der Grimmaer Ruderverein selbst einige Baustellen und wurde zuletzt nicht nur aufgrund des Baugeschehens rund um die Bootshalle, sondern auch durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Zwar gibt es mit Wolfgang Höhne und Kourosh Masoumi zwei Übungsleiter. Die Führungscrew ist aber auf der Suche nach mindestens einem weiteren zertifizierten Trainer. „Den findet man nicht so schnell“, betont von Below. Vor allem aber erhofft sich der Vorstand ein personelles Wachstums des Vereins, der momentan rund 30 Mitglieder zwischen 12 und 71 Jahren zählt.

Verein wünscht sich Kooperationen mit Schulen

Dabei geraten in erster Linie das Berufliche Schulzentrum, das Gymnasium und die Oberschule ins Blickfeld, mit denen der Vereinschef gern Kooperationen anbahnen würde. Schülerinnen und Schüler könnten in ihrer Freizeit – etwa im Rahmen einer AG – unter Obhut des Vereins dem Rudersport nachgehen. Das Echo sei aber bislang verhalten, so von Below. Dabei hat gerade das Gymnasium eine Ruder-Historie vorzuweisen. Im Jahr 1926 bildete sich an der damaligen Landes- und Fürstenschule eine erste Ruderriege. Die Tradition der Freizeitsportler, die auf die Mulde die Ruderblätter durchs Wasser zogen, reicht noch weiter zurück. 1902 war ein Ruderclub Grimma gegründet worden.

25 Boote – vom Einer bis zum Achter – im Hau

Von Below weiß, dass sein Verein mehr Manpower und Ideen braucht. Er möchte ihn gern auf eine neue Stufe heben und professionalisieren. Dabei sind die Bedingungen im Vereinshaus glänzend. Im Erdgeschoss ist ausreichend Platz für die 25 Boote – vom Einer bis zum Achter. Im Obergeschoss können sich die Mitglieder auch in geselligen Stunden zusammen finden. Ein Übungsraum mit Sportgeräten lässt kaum Wünsche offen. Frank Mann kümmert sich als Bootshausmeister um alle Belange des Hauses.

Für ein aktives Ruderleben böten sich beste Chancen, sagt der 62-jährige promovierte Augenarzt. Bislang zählen die Winterwanderung, das Anrudern im April, das Jahrescamp, die Teilnahme an Ruderregatten und das Abrudern im Herbst zu den Höhepunkten im Vereinsjahr. Dank des Bootshängers können andere Gewässer mühelos angesteuert werden.

Emotionale Bindung zum Standort Großmühle

Vereine, Schulen und Stadt sollten an einem Strang ziehen, um das Potenzial zum Wassersportzentrum zu heben, meint Freizeit-Ruderer von Below, der als Schlossherr von Döben auch eine emotionale Bindung zum Standort hat. Denn es war der Burggraf zu Döben, der im 12. Jahrhundert den Weg für die Grimmaer Mühle ebnete. Eine Sonderausstellung im Kreismuseum Grimma erzählt derzeit die Geschichte der Großmühle.

Der Vorsitzende des Rudervereins Grimma, Hubertus von Below, mit dem Gedenkstein, der an Gefallene der Grimmaer Ruderer erinnert und am Bootshaus wieder aufgestellt werden soll. Quelle: Frank Prenzel

Übrigens liegt ein Gedenkstein an der Bootshalle, der an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Ruderer aus Grimma erinnert. Er war an der früheren Handschuhfabrik in Vergessenheit geraten und soll nun Platz finden an die Rückwand der Hochwasserschutz-Mauer vis a vis des Vereinsheimes. Sieben Namen sind in Stein gemeißelt.

Von Frank Prenzel