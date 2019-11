Karten für die Schäferweihnacht in Grimma gewinnen

Grimma

Sie zählen seit Jahren zu den Großen der Volksmusik: Bianca, Carla, Michael und Uwe, besser bekannt als die Schäfer. In der Vorweihnachtszeit geht die Erfolgsgruppe auf Weihnachtstournee und ist dabei am 28. November in der Muldentalhalle Grimma zu Gast. Die Schäferweihnacht beginnt um 16 Uhr. Der Veranstalter verspricht eine vorweihnachtliche Volksmusik-Show mit vielen Stars, bei der jeder Fan ins Schwärmen kommen werde.

Traumpaar der Volksmusik bei Schäfer-Tournee dabei

Mit dabei sei das Traumpaar der Volksmusik schlechthin: Marianne & Michael. Das Erfolgsduo werde die größten Hits präsentieren und natürlich die schönsten Weihnachtslieder anstimmen. Dazu komme mit Angela Wiedl eine der ganz großen Stimmen der volkstümlichen Musik. Auch ihr Bruder Richard Wiedl werde einige musikalische Ausflüge, unter anderem in die Welt der Klassik, unternehmen. „Dazu laden Sie die Schäfer zu ihren besten Liedern ein und werden musikalisch auf das schönste Fest des Jahres einstimmen“, heißt es weiter dazu. Die Show biete die bekanntesten Weihnachtslieder und tolle Geschichten rund um das Fest.

Karten und CD in der Verlosung

Wir verlosen unter der E-Mail gewinnspiele@lvz.de vier mal zwei Freikarten für „Die Schäferweihnacht 2019 – Das große Weihnachtsfest der Volksmusik“ am 28. November in der Muldentalhalle Grimma und zusätzlich vier CD’s . Einsendeschluss ist der 25. November, 12 Uhr. Bitte setzen Sie in den Betreff das Kennwort „ Schäferweihnacht“ ein. Nennen Sie Ihren Namen und Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung.

Von LVZ