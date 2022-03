Kassiererinnen stellen sich in Naunhof Ladendieben in den Weg

Naunhof

Zwei Mitarbeiterinnen eines Supermarktes in Naunhof haben sich am frühen Montagabend zwei mutmaßlichen Ladendieben mutig in den Weg gestellt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, konnten die beiden Männer aus Georgien (20 und 30 Jahre alt) nach einem kurzen Gerangel aus dem Geschäft fliehen. Bei der Auseinandersetzung wurden die Frauen leicht verletzt. Die herbeigerufenen Beamten fassten die Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe. Im Auto der Beschuldigten wurde Diebesgut in Höhe eines mittleren zweistelligen Geldbetrages gefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.

Von LVZ