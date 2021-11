Kein Budenzauber: Stadt Grimma sagt den Weihnachtsmarkt ab

Grimma

Erneut kein Budenzauber in Grimma. Die Stadt hat sich entschieden, den Weihnachtsmarkt abzusagen. Darüber informierte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) Donnerstagabend zur Sitzung des Stadtrates. Schon im vorigen Jahr fiel der beliebte Weihnachtsmarkt der Corona-Pandemie zum Opfer. Die diesjährige Auflage sollte am 26. November starten und dann bis zum dritten Adventssonntag die Leute anlocken.

Grimmas OB: Wirtschaftlich nicht vertretbar

Der Rathauschef nannte die neue Corona-Schutzverordnung, die am Montag in Kraft treten soll und den rasant steigenden Infektionszahlen Rechnung trägt, als Grund. Darin werde die Regelung, dass bei Weihnachtsmärkten bei einem Besuch von weniger als 1000 Menschen keine Kontrolle nötig sei, nicht mehr gegeben sein. „Wir sehen uns in einer ganz andere Liga als zum Beispiel Freiberg oder Annaberg-Buchholz“, so Berger. Dort hätten die Märkte eine ganz andere Dimension, dort würden Bauzäune gestellt. „Bei uns wäre das wegen der relativ wenigen Besucher völlig unverhältnismäßig und wirtschaftlich nicht vertretbar“, sagte Berger. Da sei es egal, ob der Freistaat eine 2G- oder 3G-Regel für Weihnachtsmärkte festlege. Die Absperrung und Kontrolle „können wir uns nicht leisten“.

Berger in Kontakt mit anderen Bürgermeistern

Berger, auch Chef des Kreisverbandes des Städte- und Gemeindetages (SSG), erklärte, dass er sich mit vielen seiner Bürgermeisterkollegen einig sei. Er habe alle angeschrieben, bis zum Abend habe es 25 Rückmeldungen gegeben mit dem Tenor, die Märkte abzusagen. So würde eine Art Weihnachtsmarkt-Tourismus unterbunden.

Zudem deute sich die Möglichkeit eines Lockdwons an, nannte Berger einen weiteren Grund für die Absage des Grimmaer Adventsmarktes.

Grimma wolle dennoch ein Weihnachtszeichen setzen, sagte Berger und erinnerte an den Weihnachtsexpress im vorigen Jahr. Im Advent 2020 waren auch Bäumchen in der Stadt aufgestellt worden, die Bürgerinnen und Bürger nach einem Aufruf liebevoll schmückten.

Von Frank Prenzel