Kein Experimentier-Projekt im Wilhelm-Ostwald-Park Großbothen

Am 3. Juni sollten Hunderte Vor- und Grundschüler im Wilhelm-Ostwald-Park Großbothen zahlreichen Experimenten auf den Grund gehen. Doch die 2017 etablierte Veranstaltung „Experimentieren im Park“, inzwischen ein Besuchermagnet, fällt dem Corona-Virus zum Opfer. Die Gerda und Klaus Tschira Stiftung hat sich nach gründlicher Abwägung und schweren Herzens dazu entschlossen, den diesjährigen Projekttag abzusagen, heißt es in einer Mitteilung. Momentan sehe die Stiftung in der Veranstaltung ein Risiko, dem sie zum Schutz aller Beteiligten entgegenwirken wolle. Die Stiftung wurde 2008 gegründet und ist Träger des Nobelpreisträger-Parks.

Absage an Partner – aber nächster Termin

„Die Entscheidung betrifft vor allem auch die Partner aus Forschungseinrichtungen, Museen und Vereinen, die im Vorfeld mit großem Engagement ihre Mitmachangebote und Experimentierstationen geplant und vorbereitet haben“, sagt Simone Eichler, die mit der Organisation betraut ist. Das nächste „Experimentieren im Park“ soll am 2. Juni 2021 stattfinden.

Weitere geplante Veranstaltungen zurückgezogen

Absagt sind im Ostwald-Park auch die Frühlingsführung (geplant für 26. April), das mobile Schülerlabor zum Röntgenjahr (11. bis 15 Mai) sowie der Bau von Nistkästen (17. Mai) und die Lesung mit Prof. Markus Krajewski (17. Mai). Diese Veranstaltungen werden auf das kommende Jahr verlegt beziehungsweise verschoben.

Bis auf Weiteres bleibt der Wilhelm-Ostwald-Park geschlossen, so Eichler weiter. Alle gebuchten Führungen finden nicht statt.

Von Frank Prenzel