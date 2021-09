Kein Straßenbau in Grimma in den nächsten zwei Jahren – das sind die Gründe

Grimma

Die neuesten Regelungen des Freistaates Sachsen, um dem Antragsstau zur Förderung kommunalen Straßenbaus Herr zu werden, treffen auch die Stadt Grimma. Der Ausbau der Straße „Zum Kösserner Rittergut“ bleibt wohl auf der Strecke. In der Stadtverwaltung geht man davon aus, in Stadt und Ortsteilen vor Ende 2023, Anfang 2024 keinen einzigen Straßenkilometer grundhaft erneuern zu können. Falls überhaupt: Zur künftigen Förderkulisse gibt es momentan ausschließlich Fragezeichen.

Antragsstopp für die sächsischen Kommunen

Seit November 2019 gilt ein Antragsstopp für die Kommunen. Dennoch ist das Budget nach wie vor überzeichnet. Der Freistaat hat in den kommenden zwei Jahren nur noch 96 Millionen Euro zur Verfügung. Denen stehen 193,5 Millionen Euro aus den bis Ende Oktober 2019 von Städten und Gemeinden beantragten Maßnahmen gegenüber – 316 an der Zahl. Deshalb zog die Regierung in Dresden die Notbremse.

Keine Förderung für sonstige Innerortsstraßen

Zu den Regelungen zählt, dass – in Bezug auf die vorliegenden Anträge – Kreisstraßen, Gemeindeverbindungsstraßen und verkehrswichtige Innerortsstraßen sowie Ortsdurchfahrten von Bundes- und Staatsstraßen nur noch mit 50 Prozent bezuschusst werden. Bislang waren 80 bis sogar 90 Prozent üblich. Sonstige Innerortsstraßen werden nicht mehr gefördert. Kommunen, „welche Anträge dafür einreichten, erhalten die kompletten Antragsunterlagen zurück“, ließ das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr wissen.

In Grimma betrifft das in Kössern die Straße „Zum Kösserner Rittergut“. Andere Förderanträge hatte die Stadt bis 31. Oktober 2019 nicht eingereicht.

Mehre Straßen in Grimma sanierungsbedürftig

Dabei bedürfen mehrere Straßen dringend einer Sanierung – allen voran die Goethestraße, die Seumestraße und die Cannwitzer Straße in Nerchau. Auch Rappenbergring sowie Nord- und Südstraße stehen auf der Agenda, hier hatten im Frühjahr Anwohner mobil gemacht und dringen darauf, so schnell wie möglich zu handeln (die LVZ berichtete). Das Tiefbauamt will in der nächsten Zeit unter Einbeziehung der Ortsvorsteher den Zustand aller kommunalen Straßen benoten und darauf aufbauend eine Prioritätenliste erstellen. „Das nehmen wir in Angriff“, so Amtsleiter Jörg Böttger.

Die Goethestraße in Grimma ist seit Jahr und Tag in einem desolaten Zustand. Quelle: Frank Prenzel

„Unsere Hoffnung liegt auf dem Doppelhaushalt 2023/24 und dass dann wieder Fördermittel für den kommunalen Straßenbau fließen“, sagt Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). „Bis dahin dreht sich hier nichts.“ Ohnehin hadert der Rathauschef mit der Praxis. „Warum muss die Kommune für alltägliche Dinge, wie den Straßenausbau, Fördermittel beantragen“, fragt er. „Man sollte uns aus den Steuereinnahmen auskömmlich Geld geben.“

Pauschale Zuweisung für Grimma: 419.000 Euro

Immerhin erhält die Muldestadt in diesem Jahr als pauschale Zuweisung 419.000 Euro für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen. Der grundhafte Ausbau einer kompletten Verkehrsader kann damit aber nicht gestemmt werden. Berger zufolge kostet die umfassende Erneuerung eines Straßenkilometers rund eine Million Euro. Für die Goethestraße liegt die Kostenberechnung bereits vor – allerdings Stand Februar 2020. Danach rechnet die Stadt Grimma mit Baukosten von fast 1,8 Millionen Euro. Eine fünf Jahre alte Schätzung für den Rappenbergring listet rund 563.000 Euro auf.

Die Fahrbahn des Rappenbergrings in Grimma ist in einem sehr schlechten Zustand. Einwohner forderten in einer Petition den Ausbau. Quelle: Frank Prenzel

Mit Blick auf den nächsten Doppelhaushalt will das Land Sachsen das Förderverfahren für kommunale Straßen prüfen und eine neue Richtlinie einführen, erläutert Tiefbauamtsleiter Böttger. Die Städte und Gemeinden hängen also in der Warteschleife. „Die Kommunen sind klamm, aus eigener Kraft können sie keine Straßen erneuern“, sagt Rathauschef Berger. „Da kommt eine Katastrophe auf uns zu.“

50 Prozent Förderung? Für Grimmas OB zu wenig

Keiner wisse, wie viel Geld es künftig gibt und welche Regeln gelten, so Berger. Der ohnehin vorhandene Investitionsstau würde sich wohl schon dann vergrößern, sollte der Freistaat künftig Vorhaben nur noch mit 50 Prozent unterstützen. Kein undenkbares Szenario, wie die bis Ende 2022 für wichtige innerörtliche Verkehrsadern gekappte Förderung verdeutlicht. „Ich glaube nicht“, so Berger, „dass wir bei so einer Quote Straßen bauen könnten.“

Straßenbaubeiträge in Grimma abgeschafft

Gegen den Willen des Oberbürgermeisters hatte der Stadtrat die Abschaffung der Straßenbaubeiträge in Grimma beschlossen, seit Anfang 2021 dürfen die Abgaben von den Straßenanliegern nicht mehr erhoben werden. Das sei zwar nicht kriegsentscheidend, meint der Rathauschef. „Es erschwert aber die Sache.“ Deshalb hoffen die Verantwortlichen im Stadthaus, dass wenigstens die ländliche Leader-Förderung für die Periode ab 2023 wieder für kommunalen Straßenbau geöffnet wird. So wie das schon einmal von 2013 bis 2017 war. Damals lag der Zuschuss bei 60 Prozent.

Von Frank Prenzel